Giorni difficili per Nikita Pelizon al GF Vip. Durante l’ultima puntata è stata attaccata pesantemente dalla mamma di Luca Onestini, il vippone con cui ha avuto un flirt nella casa. La donna è entrata nel loft di Cinecittà per difendere il figlio dopo che la coinquilina lo aveva, non proprio velatamente, accusato di averla illusa per poi rifiutarsi di approfondire il loro rapporto. La signora Carla dapprima ha difeso il figlio: “Sei un ragazzo pulito e trasparente. Le persone che dicono la verità sono scomode per quelle false. Sai ragionare e li costringi a inventare nuove bugie”

Poi è partita all’attacco di Nikita Pelizon: “Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”. E si è rivolta anche ad Antonino Spinalbese: “Antonino non sa parlare, non sa argomentare. Sa parlare alle spalle o insultare, ma argomentare non è capace”.

Leggi anche: “Denunciata Nikita Pelizon”. Terremoto al GF Vip 7. Due denunce, cosa è successo





Nikita Pelizon, la famiglia attacca il GF Vip

Come se non bastasse Nikita Pelizon è finita in nomination insieme a Oriana Marzoli e George Ciupilan e rischia di essere eliminata al televoto. All’interno della casa più contare sull’appoggio di Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro e Davide Donadei. Tuttavia è la sua famiglia che sta cercando di supportarla in tutti i modi e vorrebbe anche mandarle un messaggio. Sperando di poterlo fare presto, nelle scorse ore, la famiglia di Nikita si è scagliata contro il Grande Fratello Vip.

Ha iniziato sua mamma che ha fatto sapere che alcuni post scritti da lei e fatti passare come frecciatine nei confronti della figlia, in realtà non lo erano affatto. “Mai messo un post contro mia figlia mi dispiace. Quello è stato un “Capolavoro” dei giornalisti. Di Pinocchio in quella casa ce ne sono tanti! Ma guarda caso loro hanno applicato i miei post (anche datati) su Nikita. Il Grande Fratello si comporta così dato che noi nonostante gli inviti ci siamo rifiutati di rilasciare interviste e di partecipare “al gioco”. Ho i messaggi e le prove”, ha scritto la mamma di Nikita Pelizon sui social.

Il post mostrato in puntata mesi fa era vecchio, è stato strumentalizzato dal #gfvip la madre di nikita scrive questo rispetto a ciò che #Disonestini ha detto questa mattina #nikiters #donnalisi #incorvassi #denzzzers #ciupilan pic.twitter.com/OdAQY8RFKu — Karikatura2609 (@karikatura2609_) January 22, 2023

Anche la sorella di Nikita, Jessica, ha rivolto accuse agli autori del Grande Fratello: “I giornalisti hanno scritto che il post era rivolto a Nikita senza aver mai ricevuto nessuna conferma da mia madre, che infatti non si stava rivolgendo a lei. Ecco come funziona la manipolazione mediatica”, ha aggiunto la sorella della modella triestina 29enne.