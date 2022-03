Dichiarazioni pesanti di Nathaly Caldonazzo, che ha lasciato il ‘GF Vip’ dopo essere stata eliminata nello stesso giorno in cui è andato via anche Alessandro Basciano. Ma ora l’ex vippona ha deciso di parlare e si è soffermata su un vero e proprio tradimento che avrebbe subito all’interno della Casa più spiata d’Italia. Le sue affermazioni sono state proferite al settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini e sono sono apparse nella giornata del 9 marzo. Si è scagliata contro una concorrente che è ancora in gioco.

Alcuni giorni fa era venuta fuori un’altra notizia su Nathaly Caldonazzo. Alessandro Basciano ha continuato a ripetere di aver sentito le frasi di Nathaly Caldonazzo e lei lo ha accusato di essere violento con le donne. La polemica è proseguita al di fuori del reality. Entrambi sono stati eliminati, ma l’attrice ha intenzione di denunciare il modello rispondendo a una domanda che le è stata posta su Instagram: “Lo farò”. Ma andiamo a vedere adesso con chi ce l’ha l’ex concorrente del reality show.

Innanzitutto Nathaly Caldonazzo ha preso di mira Jessica Selassié, che ha criticato per il suo atteggiamento con Barù: “Si è rivelata cattiva, ha un’ossessione per Barù che è sospetta. Vuole conquistare i voti”. Ma non ha risparmiato nemmeno Lulù nelle sue dichiarazioni a ‘Chi’: “Io non vorrei mai averla ad esempio come figlia. L’unica cosa bella di lei è stato il suo percorso con Manuel Bortuzzo”. Poi l’affondo più duro nei confronti di un’altra concorrente del programma, accusata di tradimento.





Nathaly Caldonazzo ha criticato aspramente Sophie Codegoni: “Mi sono sentita tradita da Sophie, mi ha dato della razzista senza motivo. Io invece a lei non le ho mai mancato di rispetto”. Dunque, non si sarebbe mai aspettata di essere attaccata così duramente da una persona che non considerava inizialmente sua nemica. Nonostante sia uscita dal ‘GF Vip’, Nathaly ha ancora il dente avvelenato e chissà se non ci sarà un durissimo confronto in diretta nella puntata di giovedì 10 marzo.

Anche Manila Nazzaro è finita nel mirino, ma è stato Alessandro Basciano ad attaccarla: “E’ andata un po’ in tilt. Vedo che ha fatto un po’ delle uscite infelici. Soprattutto nella nomination di Soleil, perché lì era puramente strategia. Ci sta, la voglio un po’ giustificare perché comunque è lì dentro da sei mesi, non voglio dire cose negative su di lei perché è una bella persona”.