“Oddio, scusate!”. Micol ed Edoardo, momento intimo interrotto da Oriana. Che li ha trovati così…

GF Vip, momento di imbarazzo nella Casa. Tra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini capitano spesso situazioni di intimità più o meno ‘forzate’. I gieffini sanno che una storia può allungare la loro permanenza e quindi perché non lasciarsi andare? Ne sa qualcosa Attilio Romita che, attratto da Sarah Altobello, sta rischiando di mettere in crisi il rapporto con la compagna. E che dire di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: tra alti e bassi la loro criticata relazione va avanti.

Ma nelle ultime settimane è sbocciato un nuovo amore: quello tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. I due sembrano fare sul serio. Dopo le prime dichiarazioni, gli avvicinamenti e gli strusciamenti, ecco arrivare i primi baci. E forse anche qualcosa di più. Per la gioia degi ‘Incorvassi’, la nuova community di fan che sogna il grande amore tra i due concorrenti. Proprio nelle ultime ore i due si sono appartati, ma sul più bello sono stati interrotti da una visita inaspettata.

Micol ed Edoardo si rifugiano nel ‘fortino dell’amore’, ma…

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi stanno vivendo la prima fase della loro relazione. E come è naturale che sia in questi casi la passione la fa da padrone. Sguardi languidi, labbra che si cercano, insomma ci siamo capiti: i due scalpitano e non vedono l’ora di abbracciarsi e lasciarsi andare a lunghe e travolgenti effusioni. Ebbene proprio qualche ora fa i due si sono rifugiati nel ‘fortino dell’amore’ realizzato in salotto per avere un po’ di intimità. Ma improvvisamente Oriana Marzoli è entrata nella stanza.

Oriana ha beccato Micol ed Edoardo in una posizione decisamente imbarazzante: la gieffina si trovava infatti a cavalcioni sul compagno steso supino. Era ben evidente cosa i due stessero facendo. Quando Oriana Marzoli si è resa conto di essere arrivata nel momento meno opportuno ha subito chiesto scusa. Micol Incorvaia, molto timida, ha provato a giustificarsi ma lo ha fatto in modo alquanto bizzarro…

“No tranquilla, era pure la prima volta che stavamo in questa posizione” si è difesa Micol Incorvaia dopo essere stata pizzicata da Oriana Marzoli in atteggiamenti inequivocabili con Edoardo Tavassi. La sorella di Clizia Incorvaia, infatti, sta cercando in tutti i modi di tenere un profilo basso limitando le situazioni di imbarazzo. Stavolta, però, è stata beccata… ‘col sorcio in bocca’ e ha provato a difendersi con una frase che non può che far sorridere.

E pazienza se Edoardo Tavassi, dal canto suo, non ha la stessa riservatezza. L’ex naufrago, infatti, ha ammesso di avere rapporti con Micol. Non basta. La stessa Oriana Marzoli, di fronte a Micol, Luca Onestini e Edoardo Donnamaria, ha esclamato “Anaconda Tavassi”, riferendosi ad un dettaglio anatomico del fidanzato di Micol. Salvo poi aggiungere “È successo senza che io volessi”, confessando di aver visto più del lecito dell’intimità di Edoardo. Ma il danno ormai era fatto.

