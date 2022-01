“Qua dentro non possiamo farlo”. GF Vip, Manila Nazzaro se lo lascia sfuggire: finora nessuno se n’era accorto

Dentro la casa del GF Vip il tempo corre veloce, protagonista di queste ore è Manila Nazzaro. L’ex miss Italia ha rivelato un particolare che a molti era sfuggito e che ha acceso immediatamente le chiacchiere in rete. Prima di lei a movimentare la casa era stata Katia Ricciarelli, alle prese con le violente critiche piovute contro di lei dopo le frasi su Manuel Bortuzzo. Nel dettaglio aveva rimproverato l’ex nuotatore per non aver chiuso la porta.



“Katia, ti ho difeso quando eri difendibile… adesso rasenti il ridicolo. Eppure sei una donna datata. Fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere ‘onestamente’ quanto sei brava tu ad aprire e chiudere le porte da seduta… Cafona”, ha scritto un amico di Manuel sui social. La polemica poi non è finita. “Katia sei una iena parli male di tutti … devi essere servita e riverita e tu non fai nulla ….”.



“Manila non ti è venuta a svegliare e ne hai dette di ogni …. il balletto di Carmen non to va bene … Manuel è stonato e non chiude le porte….. ma va a casa insieme a Soleil che sarebbe anche ora …. state rovinando il gf”. Tornando a Manila Nazzaro, la gieffina si è interrogata sulla ragione per la quale nella lista della spesa non è presente la polenta.







Un piatto invernale che molto inquilini vorrebbe consumare ma che mai si trova sui cibi disponibili. La risposta è più semplice di quello che si può pensare: la faccenda è legata agli sponsor che forniscono la maggior parte dei prodotti che si vedono all’interno della casa del Gf Vip. In particolar modo gli alimenti e le materie prime come la farina.



“Un utente sui social – scrive Funweek -, ha provato a ricostruire l’accaduto, spiegando che uno degli sponsor principali non produce la polenta ma solo farine semplici. Il divieto quindi non sta direttamente nel consumo di polenta, quanto nella lista di prodotti ordinabili dai concorrenti, dal catalogo degli sponsor ufficiali. Nonostante quindi sia proprio stagione di polenta, i vip dovranno rinunciare al succulento piatto.