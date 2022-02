Manila Nazzaro è alle prese con situazioni poco piacevoli al ‘GF Vip’, ma ora sembra essere arrivata a comprendere cosa stia succedendo. E ha parlato, senza fare giri di parole, di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le ha praticamente smascherate, soffermandosi con altri compagni di avventura, e ormai non ha quindi molti dubbi su quello che le stanno facendo alle sue spalle. I rapporti tra lei e le due gieffine paiono definitivamente compromessi, salvo per ora impensabili colpi di scena.

Intanto, prima di raccontarvi tutto su Manila Nazzaro, Miriana Trevisan è stata messa sotto attacco dalla sorella di Alessandro Basciano, Giorgia: “Invece di sostenere la sua amica, darle consigli, da donna più grande metti in difficoltà una ragazza di 20 anni che crede alla tua parlantina e le sparate del cavolo che dici. Stacci te da sola che fai prima, non che a 50 anni ancora vai a fare la ragazzina che ti strusci a destra e sinistra”. Parole durissime, non ancora scoperte dalla showgirl ex ‘Non è la Rai’.

Nonostante inizialmente ci fossero rapporti molto buoni tra Manila Nazzaro, Katia e Soleil, le cose sono peggiorate improvvisamente e adesso ha voluto dire tutto alle compagne di avventura Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan. Ci avrà sicuramente pensato a lungo in questi giorni, ma ora non ha alcun dubbio a riguardo. C’è una strategia dietro gli atteggiamenti delle ormai ex amiche, che l’avrebbero studiata dettagliatamente. E adesso la stanno mettendo ufficialmente in pratica.





Manila Nazzaro ha parlato così di Soleil: “In puntata mi ha detto che sparo cazz*** da cinque mesi e che devo stare zitta. Io ho comunque vent’anni più di lei”. Nathaly si è inserita, difendendo Manila: “Non capisco questo accanimento”. E poi la Nazzaro ha esclamato: “Tutte e due, lei e Katia hanno deciso di farmi fuori”. Quindi, la strategia della Ricciarelli e della Sorge sarebbe secondo la conduttrice quella di sbatterla fuori dalla trasmissione. Vedremo se ci saranno conferme in tal senso.

Katia Ricciarelli è invece esplosa al ‘GF Vip’ per un altro motivo. Mentre stava mangiando, si è accorta di qualcosa che non era proprio quella che si aspettava. A quel punto ha perso definitivamente la sua pazienza e si è mostrata molto nervosa. Infatti, il suo piatto aveva un cattivo odore perché secondo lei non sarebbe stato lavato a dovere e ha detto: “Non lavateli se non li sapete fare”.