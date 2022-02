“È grave, chieda scusa”. GF Vip, bufera su Manila Nazzaro. Prime conseguenze dopo le parole choc

Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro contro Nicola Pisu. Impossibile sfuggire alle telecamere del GF Vip soprattutto quando gli argomenti trattai tirano in ballo episodi specifici accaduti in casa. Ne ha parlato Manila durante una chiacchierata con Miriana Trevisan. La gieffina ha ricordato alcune parole infelici usate proprio da Nicola Pisu. E poi ha detto la sua e la replica non ha tardato ad arrivare.

“Quella roba lì che ha fatto in confessionale, che ti disse quando ti ha nominato, lì ha toccato il fondo. Per me puoi anche morire affogato, li metto tipo un muro”, ha parlato così Manila Nazzaro a proposito di Nicola Pisu il quale a sua volta non poteva che sopraggiungere puntuale con la replica.

“Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di morire affogato. Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione c’è ancora molta strada da fare”, questo il contenuto del messaggio di Nicola condiviso con i fan.





E con l’espressione “proprio tu”, Nicola rivela la doppia delusione provata, alla luce della conoscenza tra la madre e la gieffina nata all’epoca del concorso di bellezza indetto proprio da Patrizia Mirigliani. Un clamore inaspettato piovuto sulla testa della gieffina, non del tutto consapevole del peso delle parole usate.

Resta da capire se, anche alla luce dei commenti che hanno riversato alcuni utenti sui social, la questione verrà o meno ripresentata nel corso della puntata e se i due avranno mai modo di chiarirsi. Non resta che continuare a seguire ogni dettaglio.