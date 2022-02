Nervi sempre più a fior di pelle al GF Vip, la puntata di ieri ha lasciato strascichi pesantissimi. Da una parte Soleil Sorge che attacca Nathaly Caldonazzo, dall’altra Manila Nazzaro che si è sfogata con Delia Duran. Nel dettaglio Soleil si è lamentata del diverso trattamento riservato a Nathaly dopo che anche lei aveva usato la parola ‘scimmia’ all’indirizzo di Jessica. “Mi auguro che abbia avuto la mia stessa intenzione, ovvero che l’abbia detto nel senso di urlare. Assolutamente”.



“Ma comunque anche io lo dicevo in quel modo li ma mi avete montato il caso dentro e fuori il GF Vip. Perché a me è stato dato un peso e all’altra no? Quando dissi a Gianmaria “come gli scarafaggi, non muori mai” anche lì e stato fatto un caso. Anche no grazie. Soprattutto quando qui dentro vengono dati due valori diversi”. Era stata poi la volta di Manila Nazzaro.



Dopo la puntata del GF Vip di ieri è stata avvicinata in camera da Delia Dura “Non è giusto che tu vieni per l’ennesima volta colpevolizzata di un qualcosa che non c’è. Tu hai servito e riverito chiunque in questa casa. Io a Kabir lo ammiro e lo stimo come artista, anche a Katia, però bisogna dare un peso alle cose”. Manila, in lacrime, ha spiegato: “Katia e Soleil hai sentito cosa hanno detto? Le ho curate per mesi”.







E ancora: “Tutti qui dentro al GF Vip devono essere rispettati. Quelle parole che mi ha detto, mi hanno aperto un cratere nel cuore, perché io sono stata veramente disperata nella mia vita per i miei figli. Lui non da nulla di me, ha utilizzato una parola assurda per una mamma che ha combattuto per i suoi figli. L’attacco di Soleil è stato senza rispetto per me, la prima che non ha avuto rispetto per nessuno qui dentro”.



Particolarmente dura Manila è stata con Katia: “Kabir hadetto una cosa molto cattiva e Katia non mi ha neanche difeso, e per lei ho fatto tutto. Lei non mi deve più cercare, metto un muro. Kabir non sa nulla di noi, spara sentenze senza sapere”. E ora sono in tanti a chiedersi se Manila riuscirà ad arrivare alla finale del Gf Vip.