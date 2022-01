Nuovo rimprovero nei confronti dei concorrenti del ‘GF Vip’. E stavolta a farne le spese è stata Lulù Selassié, che ha dovuto subire una reprimenda da parte degli autori del programma. Ma lei non è rimasta in silenzio e ha anche risposto con un bel po’ di ironia. Non l’avranno certamente presa bene i lavoratori che operano dietro le quinte, ma sta di fatto che la principessa etiope si è resa artefice di un comportamento non consentito, che ha letteralmente fatto sbottare la produzione.

Intanto, nelle ultime ore Manuel Bortuzzo ha pubblicato una storia proprio dalla casa di Lulù Selassié, dove ha raggiunto Clarissa Selassié, sorella della principessa ed ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Lulù ci penso io ad Alizèe direttamente da casa tua mentre ti guardiamo!”, ha scritto Manuel a corredo del video in cui coccola il cagnolino di Lucrezia. Un altro gesto d’amore per lei. Ma ora quest’ultima deve fare i conti con il nervosismo degli autori del programma.

L’episodio incriminato che ha riguardato Lulù Selassié si è verificato esattamente nella camera da letto, davanti allo sguardo di altri gieffini che si trovavano lì in quei momenti. La giovane ha iniziato a compiere un gesto che non può essere accettato dalla regia e che comunque lei dovrebbe sapere ormai perfettamente, visto che sono trascorsi mesi dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Non sappiamo se per distrazione, ma sta di fatto che ha fatto una cosa sbagliata e immediatamente è intervenuta la voce dell’autore.





Entrando nei particolari del fatto, Lulù Selassié stava parlando senza utilizzare il microfono e ovviamente non si può fare perché da casa tutti devono ascoltare le conversazioni dei vipponi. L’autore del ‘GF Vip’ l’ha quindi rimproverata: “Lulù, devi indossare il microfono” e gliel’ha ripetuto due volte. Lei però non ha deciso di chiedere scusa per l’errore, ma ha replicato alla produzione usando alcune parole, destinate probabilmente ad innervosire i lavoratori. E vediamo cosa ha esclamato precisamente.

E Lulù Selassié ha quindi detto: “Va bene, amore, devi essere sempre così dolce amore. Noi vogliamo dolcezza noi donne”. E poi ha mostrato il suo nuovo pigiama con le piume, apprezzato dai coinquilini e anche dal pubblico. Non è la prima volta che i concorrenti siano rimproverati per il mancato uso dei microfoni e proprio lei in passato era stata ripresa dagli autori.