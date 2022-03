Quattro giorni scarsi alla fine dell’edizione numero 6 del GF Vip. Dentro la Casa sono rimasti in sei e iniziano a volare i colpi bassi per arrivare alla vittoria finale. Nelle ore scorse erano tornato a farsi vivo Alex Belli che prima ha regalato una collana d’oro a Soleil Sorge in diretta poi ha sparato a zero sui concorrenti rimasti nella Casa sottolineando, neppure troppo implicitamente, come il vero trionfatore sia lui. “Il programma o lo decidi di fare da tappezzeria o altrimenti lo fai da colui che mette la faccia e mette in gioco le proprie emozioni e sentimenti”.



“Se questo è un errore allora sono contento di averlo fatto, questo sono io. La mia domanda è un’altra: è più importante arrivare in finale o aver tenuto banco per 45 puntate del GF Vip?”. Poi Alex non si è fermato. Non la pensa così Sonia Bruganelli secondo la quale Soleil Sorge è stata l’autentica stella del GF Vip. “Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil Sorge. E credo anche che lei sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in tv”, ha spiegato in una storia su Instagram Sonia subito dopo la puntata.



E infatti, stando alle ultime indiscrezioni, la bella influencer dovrebbe partecipare alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso. “Il terzo giudice per adesso è un segreto, perché bisogna vedere se accetterà la proposta. Se si tratta di Soleil Sorge? – aveva detto Barbara D’Urso a Verissimo – Per adesso è dentro la casa del GF Vip, se arriverà in finale le comunicherò tutto alle 2 di notte”.







Nessuno dei 2 sarà comunque il vincitore reale del GF Vip intorno al quale il cerchio si stringe. I bookmakers hanno stilato un possibile ordine d’arrivo. Al sesto posto Barù Gaetani, il quale ha eliminato dal gioco dei vip Sophie Codegoni alla nuova nonché 48esima diretta del reality show. Al quinto Giucas Casella, un’altra rivelazione di questa sesta edizione.



Quarto posto, ai piedi del podio del GF Vip, Delia Duran che dichiara dalla Casa di non sentire molto la mancanza del promesso sposo, Alex Belli. Salendo al terzo posto ecco Davide Silvestri, capace di eliminare in un colpo solo sia Miriana Trevisan che Soleil Sorge. Quindi piazza d’onore per Jessica Selassié che ha da poco chiuso i rapporti con la crash annunciata Barù Gaetani. Per la vittoria invece non ci sarebbero dubbi: sarà Lulù a trionfare.