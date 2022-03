Prima della nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini, al ‘GF Vip’ è scoppiata una furibonda lite tra Soleil Sorge e Lulù Selassié. Le due concorrenti non sono sempre andate d’accordo, anche se nell’ultimo periodo proprio la principessa etiope aveva speso parole dolci nei suoi confronti. Non sappiamo se adesso vorrà cambiare idea, visto l’attacco ricevuto qualche ora fa. L’ex ‘Uomini e Donne’ si è accorta di una cosa inaccettabile, causata dalla princess, e l’ha dunque rimproverata.

E nelle scorse ore a scagliarsi invece contro Soleil Sorge è stata Miriana Trevisan: “Per me è un gran dolore, ma le è mai interessato di me? Sicuramente tra noi c’è la sfida finale, se mi vuoi fuori dal gioco all’ultima settimana vuol dire che mi temi”. Ma ora ancora una volta la pulizia nella Casa più spiata d’Italia è ritornata protagonista e l’influencer si è arrabbiata non poco con la sorella di Clarissa e Jessica. Ha usato parole molto eloquenti, che non hanno lasciato troppo spazio ad equivoci.

Ebbene sì, Soleil Sorge non ci ha visto più e dopo essere uscita dal bagno del ‘GF Vip’, si è avvicinata a Lulù e le ha detto chiaramente che aveva lasciato quella parte della Casa in condizioni igieniche tutt’altro che positive. E ha inviato ufficialmente la coinquilina a chiedere scusa per questo suo atteggiamento: “Devi dire scusa se ho dovuto pulire il mio schifo che lascio in bagno per l’ennesima volta. Hai lasciato la tazza otturata. Usi non so quanta carta, l’ennesima volta che lo otturi. Impara a vivere o chiedi scusa alla gente”.





E Soleil Sorge ha attaccato ancora: “La prima cosa che fai dopo una cosa del genere è chiedere scusa”. Ma Lulù non è sembrata intenzionata ad ascoltare quella richiesta: “Non potevo venire, mi hanno chiamata in magazzino. Avete solo voglia di litigare”. Dunque, la sfuriata dell’ex ‘UeD’ non è servita a far chiedere scusa alla princess, ma indubbiamente si potrebbe ritornare sull’argomento nelle prossime ore, quando Signorini cercherà sicuramente di far avere un confronto tra le due vippone.

Sul web gli utenti si sono divisi. Infatti, c’è chi ha dato ragione a Soleil Sorge per questa sua invettiva contro Lulù e c’è chi invece ha ritenuto esagerata la reazione dell’influencer. Sono quindi arrivate ai ferri corti e quella sorta di tregua che si era venuta a creare nelle ultime settimane potrebbe saltare proprio a pochi giorni dalla finale, prevista per il prossimo 14 marzo.