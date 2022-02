Nuove rivelazioni tutt’altro che piacevoli di Katia Ricciarelli, che ha nuovamente preso di mira Manila Nazzaro. Stavolta ha detto tutto durante il confessionale, che da casa hanno ascoltato con attenzione. E qui dentro è arrivato un attacco quasi senza precedenti nei confronti dell’ex Miss Italia e conduttrice televisiva, che ancora è ovviamente all’oscuro di queste affermazioni. Le dichiarazioni della soprano potranno probabilmente essere mandate in onda durante la puntata in diretta del 21 febbraio.

A proposito di Manila Nazzaro, nei giorni scorsi si era sbilanciata su Katia Ricciarelli e Solei Sorge, anche se con quest’ultima nelle scorse ore ha avuto un chiarimento: “Soleil in puntata mi ha detto che sparo cazz*** da cinque mesi e che devo stare zitta. Io ho comunque vent’anni più di lei. Tutte e due, lei e Katia hanno deciso di farmi fuori”. Quindi, la strategia della Ricciarelli e della Sorge sarebbe secondo la conduttrice quella di sbatterla fuori dalla trasmissione. Ma forse sull’ex ‘UeD’ ha adesso cambiato idea.

Ovviamente dopo aver ascoltato questa critica sferzante di Katia Ricciarelli contro Manila Nazzaro, sul web e in particolare sotto il filmato che vi proponiamo in seguito sono apparsi numerosi messaggi duri contro l’artista. La soprano non è sembrata imbarazzata nel dire quelle cose e nemmeno preoccupata delle polemiche, che avrebbe potuto scatenare dopo che le sue frasi sarebbero diventate di dominio pubblico. Ma andiamo a vedere insieme che tipo di affermazione ha fatto in confessionale.





Come sappiamo, Manila ha trionfato anni fa a Miss Italia ma proprio parlando di questa vittoria della gieffina, Katia Ricciarelli l’ha sminuita in modo clamoroso: “Cosa hai fatto tu? Miss Italia, hai mostrato le gambe e vinto un premio”. Chissà se anche gli stessi organizzatori di Miss Italia non possano prendere le distanze da queste dichiarazioni. Ma inevitabilmente sarà la Nazzaro la più arrabbiata ed è altamente probabile che possa avvenire un nuovo durissimo confronto davanti ad Alfonso Signorini.

A pubblicare il video è stata la pagina social ‘Mondodelreality’ e gli utenti hanno commentato così: “Che cattiva questa donna”, “Mai avere come amica questa donna, quanta cattiveria”, “Pessima, non ho mai visto una vipera buttare così tanto veleno”, “Mamma mia che cattiveria, mi viene davvero da vomitare per le sue parole. Dovete mandarla subito a casa”.