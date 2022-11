GF Vip 7, George Ciupilan in crisi: succede durante la puntata di ieri nel corso della quale è stata eliminata Carolina Marconi. A scatenare il pianto di George, che a questo punto potrebbe decidere di lasciare la Casa o di andare in cerca di un chiarimento, alcune notizie arrivate su Matteo Diamante, ex di Nikita e forse ora anche ex amico. Diamante, nel dettaglio, ha detto di essere rimasto deluso dal comportamento di George. “Ha detto che ‘mi conosce’ e che sono un amico in comune con Nikita. Ma ragazzi stiamo per caso scherzando? La verità è che io e lui abbiamo passato gli ultimi 3 anni di vita insieme”.



“Eravamo come fratelli, era il mio fratellino e guai a chi me lo toccava. Siamo diventati i fratelli che non abbiamo mai avuto. Prima di entrare gli dissi: “Guarda che noi siamo fratelli e ci vogliamo bene ma lei è la mi ex storica e fidati che potresti innamorarti è matematica”. E adesso sono uno che conosce”. Parole che hanno mandato in crisi George.

Leggi anche: “Questo non la avete visto”. GF Vip, Cristina Quaranta: attacco frontale a Marco Bellavia





GF Vip 7, George Ciupilan in crisi: colpa di Matteo Diamante



Che ha spiegato tutto nel corso di un dialogo con Antonino Spinalbese. “Io per un parole del genere non mi allontano da Nikita, è una bella persona. Non andrò oltre, ma non mi allontano. Lei è una ragazza brava e con lei sto bene. Ho letto che è deluso da me, ha detto frasi un po’ pesanti. Ed è normale che io ci stia male, perché mi dispiace”.



“Poi tu magari hai più esperienza di me e prenderai le cose in modo diverso. Io qui vado un po’ in difficoltà. Mi dà fastidio e mi spiace ciò che è successo. Non mi aspettavo che mi inviasse un messaggio del genere. No ma zero proprio, non pensavo l’avrebbe mai fatto. No, non è proprio il mio migliore amico”. Tantissimi i commenti social divisi, come sempre tra chi si schiera contro la possibile neo coppia e chi contro.



“Ma che falsa è nikita…mamma mia…2 anni fa ha partecipato al programma ex on the beach- Tornando con Matteo e poi alla fine del programma se messa con l’amico di Matteo…e adesso dice che sono 7 anni che se lasciata che non la lascia in pace…ma dai…!!! Vuole far vedere che santa. Ma santa non è”, scrive un fan. “La loro amicizia è bellissima sono bellissimi e simpatici e diciamo che Matteo Diamante è proprio brutto quando dice che Nikita non deve frequentare i suoi amici di lui e della stessa regione ma con George c’è solo amicizia e non amore x adesso è un uomo Matteo presuntuoso non mi piace per niente”.

“Questione di ore”. GF Vip 7, è la resa dei conti: Alfonso Signorini lo dirà stasera