Incubo Covid terminato al GF Vip 7: sono rientrati in casa tutti i concorrenti che nei giorni scorsi erano risultati positivi. L’ultimo in ordine di tempo è stato Alberto De Pisis. Così come era accaduto con gli altri concorrenti, quando De Pisis ha nuovamente varcato la porta rossa tutti i vipponi in casa sono stati freezati e lui li ha salutati uno per uno mentre andava in salotto: “Avete fatto i bravi senza di me? Quanto mi siete mancati!”, ha esclamato. Poi il GF Vip ha interrotto il freeze e tutti sono corsi ad abbracciarlo.

Dopo i saluti, Alberto ha raccontato i giorni in isolamento: “Dieci giorni in silenzio, è stato un incubo. Ero blindato”. E ancora ha raccontato che sono stati dieci mesi, una situazione molto pesante: “A tratti avevo le allucinazioni. Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla”. Prima di lui avevano fatto rientro Attilio Romita insieme a Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e successivamente Wilma Goich.

Attilio Romita svela di aver visto un video sul sito del GF Vip

Proprio Attilio Romita si è reso protagonista di un episodio che sta facendo discutere. Infatti i concorrenti positivi erano in isolamento, hanno dovuto lasciare la casa del Grande Fratello e passare un paio di settimane in hotel collegandosi in diretta dalle loro stanze. In tutti i casi non potevano avere contatti con il mondo esterno così come accade per coloro che sono regolarmente in casa. Tuttavia, pare che non sia andata così, almeno stando al racconto che ha fatto il giornalista a Nikita Pelizon e George Ciupilan.

Infatti Attilio Romita ha citato una vecchia clip di lui con George Ciupilan. E ha detto di averla vista sul sito del Grande Fratello Vip. Nikita e George sono rimasti un po’ sconvolti dalle parole di Romita perché il regolamento parla chiaro e il vippone non avrebbe mai dovuto vedere quel video dal momento che era isolato e non poteva avere alcun contatto con il mondo esterno. Insomma Attilio Romita in questo modo avrebbe infranto il regolamento. Tuttavia non è la prima volta che accade e che il giornalista dimostra di aver visto cose dall’esterno e che ha riportato agli altri concorrenti.

la faccia di george e nikita quando attilio parla di una clip sul sito del grande fratello (che non avrebbe mai dovuto vedere teoricamente, dato l’isolamento) #gfvip pic.twitter.com/feqlaJrfVg — Elisa🍂 (@lafintacinica) November 30, 2022

È successo anche una settimana fa quando sopra la casa del GF Vip è passato un aereo con il messaggio “Gin splendi – AS rifletti. GinTonic”. Sono in tanti i fan che sognano ancora che tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese possa nascere qualcosa. In ogni caso Antonino dopo aver letto la frase dell’aereo afferma che Ginevra, nonostante sia stata eliminata, è ancora molto amata dal pubblico. Subito dopo Attilio Romita si è rivolto in modo insolito al coinquilino. “Però non si capisce perché a Ciacci gli sputano in faccia nei supermercati. Così ha raccontato lui e a Ginevra…”. Naturalmente di fronte a tale notizia Antonino è rimasto turbato: “Addirittura? Come gli sputano in faccia”.