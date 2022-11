GF Vip, Attilio Romita a rischio squalifica. Non ha fatto in tempo a rientrare nella Casa il giornalista che già c’è chi parla di squalifica per quello che ha detto. Andiamo con ordine. Come sapete l’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è stata caratterizzata dai contagi da Covid. Ben sei i concorrenti risultati positivi che hanno dovuto abbandonare lo show. Adesso, però, cinque di loro sono rientrati dopo essersi negativizzati.

Dopo due settimane di isolamento Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono guariti e hanno fatto rientro nella Casa del GF Vip. Proprio il giornalista Rai nella giornata di oggi, giovedì 24 novembre, ha detto una frase ad Antonino Spinalbese che sta facendo discutere. I due si trovavano in giardino, quando è passato un aereo con il messaggio “Gin splendi – AS rifletti. GinTonic”. Sono in tanti i fan che sognano ancora che tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese possa nascere qualcosa.

Leggi anche: “Ti ho scoperto”. GF Vip 7, guai per Attilo Romita: Sonia Bruganelli ha capito tutto





La frase incriminata di Attilio Romita ad Antonino Spinalbese

Nonostante Antonino Spinalbese abbia avuto dei flirt con Sofia Giaele e Oriana molti fan sperano che tra l’hair stylist e Ginevra Lamborghini possa sbocciare ancora l’amore. In ogni caso Antonino dopo aver letto la frase dell’aereo afferma che Ginevra, nonostante sia stata eliminata, è ancora molto amata dal pubblico. Subito dopo Attilio Romita si è rivolto in modo insolito al coinquilino, e sui social è scoppiata la rivolta.

Attilio Romita ha detto ad Antonino Spinalbese: “Però non si capisce perché a Ciacci gli sputano in faccia nei supermercati. Così ha raccontato lui e a Ginevra…”. Naturalmente di fronte a tale notizia Antonino è rimasto turbato: “Addirittura? Come gli sputano in faccia”. Sui social numerosi spettatori chiedano che vengano presi provvedimenti contro Attilio che avrebbe rivelato qualcosa da fuori la Casa, fatto vietato dal regolamento.

Questo rende palese quanto si siano informati mentre erano in quarantena ahahahah — DeanmonWin (@WinDeanmon) November 24, 2022

Ma la cosa di Ciacci l ha detta Ciacci stesso durante la serata! — Momix (@momix74) November 24, 2022

Nel corso della puntata del 6 ottobre Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci fecero ritorno al GF Vip per parlare del caso di Marco Bellavia. Entrambi raccontarono di aver ricevuto delle minacce: “Alfonso, andare in un supermercato a fare la spesa e la gente ti sputa. Una cosa terribile… Chiamandoti bullo” le parole di Ciacci. C’è chi fa notare che Attilio Romita avrebbe saputo della cosa in quella occasione. Ma poi c’è chi sostiene che l’audio con la Casa era chiuso, tanto è vero che Antonino Spinalbese è rimasto incredulo quando l’ha saputo. Dove sta la verità? Il web è diviso, ma Attilio rischia la squalifica?

Attilio Romita, il crollo in lacrime al GF Vip 7: “Un fallimento…”