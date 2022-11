Nella prossima puntata del GF Vip 7, in onda giovedì 10 novembre 2022, rischiano di uscire al televoto Attilio Romita, Pamela Prati e Giaele De Donà. Sicuramente tre concorrenti ‘forti’, che sin dall’inizio del reality si sono distinti e fatti conoscere, anche se per motivi totalmente diversi.

E se la showgirl sarda ha già detto di voler andare a casa nel momento in cui ha saputo di essere stata nominata, il giornalista ed ex conduttore del Tg1 teme proprio l’uscita di scena. Nelle ultime ore, in vista della diretta, ha proprio vissuto un momento di sconforto per questo motivo.

Attilio Romita, il crollo in lacrime al GF Vip 7

Attilio Romita, seduto in giardino, è apparso visibilmente provato, in lacrime e preoccupato di dover lasciare la Casa più spiata d’Italia. Vedendolo così abbacchiato, i coinquilini si sono stretti attorno a lui e hanno provato a consolarlo. Ed è stato lì che il giornalista ha spiegato di vivere con molta tristezza l’idea di essere eliminato dal reality di Alfonso Signorini.

“È un fallimento. Me la potevo giocare meglio dai. Mi sarebbe piaciuto uscire bene”, ha precisato. Tra i primi a tentare di rassicurarlo Luca Salatino: “Attilio sei stato te stesso? E allora perché te la dovevi giocare meglio? Non c’è cosa più bella di venire qua e giocarsela. È importante il percorso che fai qua dentro. Non essere convinto di uscire, il fallimento non sei tu, sono quelle persone che non si mettono in gioco. Tu sei venuto qua e hai fatto quello che ti sentivi di fare. Ci hai fatto ridere, stare bene, abbiamo discusso. Che c’è di più bello di discutere?”.

Non solo Luca. Anche Edoardo Tavassi è intervenuto: “Anche se dovesse succedere, tu ti sei messo in gioco. Non ti sei preso sul serio. Non voglio sentire la parola fallimento. Ti sei fatto volere bene. Se stai qua ci sarà un motivo. Da quando ti ho conosciuto, in tre giorni già mi ero affezionato a te. Sei una bella persona”. E infine Antonella Fiordelisi, che ha rivolto un appello ai suoi fan: “Salvate Attilio”.