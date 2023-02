GF Vip, l’ex di Antonella Fiordelisi replica alle accuse di stalking. Avrebbe dovuto fare presto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 7, ma Gianluca Benincasa non farà parte del reality. In molti attendevano con impazienza il momento in cui l’ex fidanzato di Antonella sarebbe entrato dopo il primo confronto già avvenuto e poi le parole di fuoco riservate al papà della 24enne salernitana e a Edoardo Donnamaria. Poi, però, tutto è saltato.

Il motivo è grave: sulla sua testa pende un esposto presentato in Procura dallo stesso Stefano Fiordelisi per stalking. C’è inoltre una misura restrittitiva di avvicinamento: dunque Gianluca Benincasa non può avvicinarsi ad Antonella Fiordelisi. Ora a parlare è proprio il destinatario di tale provvedimento: “Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa. Perché è arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella”.

Gianluca Benincasa e la rivelazione a sorpresa: “Ho dei video…”

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non solo si difende dalle accuse, ma fa anche una clamorosa rivelazione: “Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del Gf non ha potuto farci niente. Da quello che ho capito, l’esposto è stato presentato già da qualche giorno. Loro sostengono che io sia uno stalker e che già in passato mi sia comportato male nei confronti della figlia. Cosa assolutamente falsa e che posso dimostrare. Ho i video che testimoniano che avevo un rapporto meraviglioso sia con Antonella che con i suoi genitori”.

Gianluca Benincasa ha poi aggiunto: “Antonella è stata la mia fidanzata fino a prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Ho detto che ci eravamo allontanati. La verità è che non siamo mai riusciti a separarci e, infatti, in estate siamo tornati insieme. Ho i video che lo dimostrano. In uno di questi video mi dice che mi ama. Ne ho addirittura un altro girato mentre Antonella si trovava in quarantena prima di entrare nella Casa. In quel video le dico: “Gioca bene” e lei mi risponde che mi ama e che le mancherò. Poi si mette a piangere”.

pardon ma se i donnaccisi si sono fidanzati il 25 Ottobre,perché Antonella il 30 Ottobre salutava Gianluca il suo…#gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/o5YYAuKMCf — dada♉️ (@polemica__) February 3, 2023

GIANLUCA BENINCASA SIGNORE E SIGNORI, L’UOMO IDOLE DELLE FOLLE DELL’EDIZIONE 2022/2023 pic.twitter.com/eSQO56OqOV — be; in sessione (@passerann0itram) February 3, 2023

Antonella si sente libera nella sua esperienza nella Casa… è anche la fine del loro rapporto di amicizia? #GFVIP pic.twitter.com/pcq4pD12JV — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

L’ex di Antonella spiega poi di aver mentito quando è entrato nella Casa: “In quell’occasione, le ho tenuto il gioco per non rovinare il suo percorso. Lei era impaurita perché temeva che raccontassi tutto e facessi crollare la ship fasulla che aveva creato lì dentro. Ho negato per amore, non volevo che questa storia le si ritorcesse contro. Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Tipo come con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro. Attenzione: in questa scelta il Gf non c’entra niente, è lei che ha deciso che cosa voleva fare”.

Gianluca Benincasa conclude così: “Non ci siamo mai lasciati, sostanzialmente. È stata un’idea sua e dei suoi genitori, che le hanno sempre detto che per fare il suo percorso in tv sarebbe dovuta restare single. A giugno mi ha detto del Gf e a luglio abbiamo cominciato a non postare più storie insieme. Ma eravamo ancora fidanzati”.

