GF Vip 7, domani sera una nuova puntata del programma. Mentre sale la tensione nella Casa qualcuno si accorto di una presenza molto molto indesiderata. Non gli inquilini, piuttosto le telecamere che da fuori hanno ripreso tutto. Nella serata di ieri Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati di nuovo vicini e i commenti fioccati: “Si stanno innamorando ed è palese. È la storia più vera ed autentica di questo gf l’unica che appassiona”.



“Si stanno conoscendo piano piano anche e soprattutto tra una litigata e l’altra scoprono cose nuove di loro. Daniele vuole Oriana ma sta cercando più sicurezze possibili da lei”. Ma c’è anche chi non crede alla loro storia: “Prima flirtano, poi scherzano, poi si sfanculano, poi non si parlano, poi si guardano da lontano, poi lei si avvicina, poi si riparlano, poi fanno pace, poi si abbracciano, poi litigano, poi si baciano, poi si insultano, poi si dicono che si piacciono”.

GF Vip 7, c’è un ospite indesiderato: nella Casa spunta un topo



E ancora: “Poi lei dice che vuole giocare e lui dice che vuole una cosa seria ma non si fida, poi si mandano a cagare, poi si accarezzano, poi è lui a voler giocare e lei a volere una cosa seria, poi si ignorano, poi parlano a tutta la casa dei loro problemi, poi discutono, poi ci stanno male ma non lo ammettono, poi lei vuole riaprire ma lui non ne vuole sapere, poi lui si isola, poi lei lo cerca. Insomma, un mistero”.



Di sicuro né Oriana né Daniele si sono accorti del topo che gira nella Casa. Racconta infatti Novella 2000 come ieri sera alcuni utenti hanno notato dei movimenti sospetti all’interno del loft e a quel punto i più si sono convinti che nella casa del GF Vip 7 si aggiri un topo. Non è la prima volta come sappiamo che dei topolini si intrufolano nell’appartamento di Cinecittà.



Eppure qualcuno in rete ha definito il momento ‘disgustoso’, esagerando. Ma non sarà certo questo a rovinare la calma del programma. Per quello ci penseranno le nomination di lunedì. Già nella scorsa puntata i fulmini non erano mancati: stavolta c’è da scommetterci non mancheranno neppure le saette.