GF Vip, chi c’è dietro ai fuochi d’artificio per Nikita Pelizon? Nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini i vipponi hanno festeggiato un altro compleanno. Dopo quelli di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi gli inquilini hanno organizzato un party anche per Nikita che lo scorso 20 marzo ha compiuto 29 anni. Allo scoccare della mezzanotte il via ai festeggiamenti, ma anche in questa occasione non sono mancate le polemiche, addirittura furiose.

Cosa è successo? Beh, a quanto pare alcuni fan di Nikita non hanno apprezzato la festa organizzata per lei. O meglio, secondo alcuni la festa organizzata per la modella triestina sarebbe stata sottotono rispetto a quella organizzata per il compleanno di Oriana Marzoli. Tanti i commenti furiosi come “Pezzi di me***!!!! Fate schifo” e “Me*** dovete fallire”, mentre c’è chi ha scritto “Figli e figliastri” visto che Nikita ha dovuto prepararsi la torta da sola. Tra l’altro questa è stata una precisa scelta della gieffina…

Leggi anche: “Pezzi di me***. Fate schifo”. Nikita, la scoperta choc dopo la festa di compleanno. Di mezzo ci vanno GF Vip e Signorini





Fuochi d’artificio per Nikita: chi c’è dietro?

In ogni caso, al di là delle polemiche, Nikita Pelizon è apparsa particolarmente emozionata per la festa a sorpresa: “Siamo qui a condividere questo momento con il sorriso ed è bellissimo, grazie mille ragazzi” ha detto tra l’altro ai suoi coinquilini. Oltre alle decorazioni, i balli e le canzoni per la gieffina sono arrivati anche i fuochi d’artificio fuori dalla Casa. Ma chi ha organizzato questa bella sorpresa?

Quando i vipponi sono usciti in giardino hanno assistito ad uno speciale spettacolo pirotecnico dedicato proprio alla festeggiata Nikita. Ma chi ha organizzato questo regalo? A svelare l’arcano sono stati alcuni utenti sui social che hanno scritto: “I fuochi d’artificio da parte di Matteo e Giulia, la sua migliore amica”. Si tratta dunque di Matteo Diamante, ex di Nikita, e Giulia Logozzo, la sua migliore amica.

i fuochi d'artificio da parte di Matteo e Giulia,la sua migliore amica per Nikita felicissima 🤍🩹#gfvip #nikiters #donnalisipic.twitter.com/1RsShS9JvG — Våle🐍; Campioni d'italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) March 19, 2023

I FUOCHI PER NIKITA e i palloncini per il suo compleanno 🎂 da @matteodiamante e giulia 🥹

WOW 🤩 #nikiters #gfvip pic.twitter.com/HngSSkuViz — StrawbeRry 🍓 (@sorryimteetotal) March 19, 2023

I due ideatori del regalo Matteo Diamante e Giulia Logozzo hanno ringraziato poi anche i Nikiters, ovvero i supporter di Nikita. Anche loro infatti hanno contribuito a realizzare questa sorpresa che è piaciuta tantissimo e ha emozionato la stessa festeggiata.

“Ma è fantastico”. Il GF Vip esplode di gioia per Nikita e Onestini: ha fatto tutto lui