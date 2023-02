GF Vip, Nicole Murgia fa una rivelazione su Edoardo Donnamaria. Continuano ad uscire rivelazione su quanto avvenuto nel famoso van gate. Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia si sono chiusi nel furgoncino staccando i microfoni per avere un po’ di intimità. Un comportamento ovviamente irregolare che è costato una serie di provvedimenti per i vipponi coinvolti. Ma non è tutto. Nelle ultime ore i diretti interessati si sono lasciati sfuggire altri dettagli.

Edoardo Donnamaria ha ammesso di essere molto preoccupato per quello che ha fatto: “Per quello che sarebbe potuto succedere ci è andata bene. Perché se io faccio una battuta sbagliata che magari fuori di qua posso fare, io divento una merd* che non lavora più e io lavoro in televisione…”. A quanto pare il gieffino avrebbe fatto il gesto di slacciarsi i pantaloni per far vedere il suo p*** agli altri. Una rivelazione che al momento non ha conferme. Inoltre Nicole Murgia ha parlatao anche d’altro.

Nicole Murgia fa una confidenza a Sofia De Donà sul van gate

Tutti si sono accorti che tra Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria sta nascendo un rapporto di amicizia particolare, o forse qualcosa di più. Ora l’attrice ha fatto delle rivelazioni su quanto avvenuto nel van. L’ex di Antonella Fiordelisi avrebbe infatti tentato di baciarla. Una versione, però, che qualcuno ha contestato. Forse Nicole si riferiva a qualcun altro.

Mentre c’è chi sostiene che Antonella dovrebbe essere informata del fatto – anche se ormai Edo e Antonella si sono lasciati – secondo altri fan Nicole Murgia avrebbe rivelato a Sofia De Donà di aver baciato Antonino Spinalbese, l’ultimo eliminato. Il giorno del compleanno di lei, infatti, i coinquilini avrebbero organizzato un ballo sensuale con l’hairstylist e tra i due sarebbe scattatato il bacio.

Qualsiasi cosa si accaduta nel van è chiaro che si continuerà a parlare ancora a lungo del van gate. Le ultime rivelazioni di Edoardo Donnamaria fanno pensare che ci sono cose gravi che non sono state rivelate. Lo stesso Alfonso Signorini non avrebbe svelato tutto, ma potrebbe farlo presto, anche nella puntata di stasera: “Dalle immagini che abbiamo visto questa sera – aveva detto una volta scoperto il caso – è evidente che sono state commesse alcune irregolarità. La più grave è quella di aver manomesso di proposito un microfono della Casa, quello del van, pensando perfino di non essere scoperti”. Ma ci sarebbero cose ben più gravi, evidentemente…

