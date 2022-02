A tre settimane esatte dalla conclusione del GF Vip gli animi si scaldano ancora. Ieri Alex Belli ha lasciato la casa mettendo fine a ore di infiniti siparietti. Su Alex però il pubblico è diviso. “Io non sono d’accordo di darle tutta la colpa Alex perché solei non è cappuccetto Rosso Io penso che solei è innamorata di Alex sta male perché Alex entrato per la moglie no per lei”. E ancora: “Dovevano uscire tutti e tre che schifo…Soleil la vittima ma per piacere”.



Contro Soleil ha tuonato anche Davide Silvestri, furioso per la nomination. “Mi ha deluso, ha attaccato al contrario. Si è rivelata per quella che è veramente. Per me ha fatto delle cose sbagliate, io non sono più d’accordo con quello che sta facendo. Ci vuole rispetto e credo che è quello che al momento le manca”, ha spiegato al GF Vip. Parole ripresa da Miriana Trevisan: “È stata proprio una cosa strana. È stata la nomination più strana. Io non ho mai appoggiato il suo parlare male su qualcuno ed è stato questo che le ha fatto venire i nervi”.



Nelle ore scorse al GF Vip anche Delia Duran è tornata ad attaccare Soleil sfogandosi con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan “Sono buona, ma non stupida. Ci sono modi e modi per dire le cose. Non va bene questo, non è coerente. Prima dice che era innamorata, poi che non era innamoramento” ha continuato la Duran riferendosi al comportamento assunto dalla Sorge anche nei confronti di Belli.







“L’hanno detto, chiarito. L’ha detto anche lui, c’è stato! Ho sorpassato anche il limite della sofferenza, a volte non si capisce il suo modo di essere. Gira la frittata, dice una cosa poi ne dice un’altra”. A infastidire Delia è proprio il modo in cui Soleil, qui al GF Vip, dice le cose: “Mi da fastidio il modo”. Un pensiero che ha messo d’accordo anche Miriana.



La showgirl ha detto: “Ogni volta che le do un minimo di confidenza, poi te la tirano fuori in puntata […] Ha degli aspetti bellissimi, ma…buona è un’altra cosa”. “Io l’ammiro come donna, mi diverto con lei. Sono felice anche che abbiamo chiarito, ma poi fa così…” ha concluso Delia Duran. Al GF Vip la guerra è aperta.