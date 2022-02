GF Vip, è successo dopo il ritorno di Alex Belli. Prossimo alla chiusura dei lavori, il reality show di Alfonso Signorini promette di mantenere acnora alte le aspettative del pubblico. Gli inquilini della casa si trovano ancora alle prese con la convivenza ‘forzata’ che mette a dura prova caratteri differenti ma anche scelte ben precise. E Delia Duran non può che continuare ad attirare riflessioni come miele per le api.

Che il ritorno in casa di Alex Belli facesse ulteriormente vacillare equilibri già precari, non era una novità. E non solo per quanto riguarda i rapporti tra l’attore, Delia Duran e Soleil Sorge, ma anche in merito a nuove amicizie e avvicinamenti che in qualche modo arrivano a sfiorare il delicato e turbolento sentimento tra la modella venezuelana e il gieffino.

Tutti non fanno che concentrare l’attenzione su Soleil Sorge, ma non è la sola a essere messa in mezzo nella relazione sentimentale tra i due. A parlare sarebbe stato anche Antonio Medugno, alla luce di un cambiamento degli atteggiamenti di Delia Duran.





Un allontanamento che il gieffino non poteva che commentare con parole dirette che mirano al cuore della questione. Antonio si sarebbe lanciato in qualche confidenza durante una chiacchierata con Davide Siilvestri: “Mi ha deluso”.

“Caratterialmente è cambiata tantissimo con tutti, non solo con me, quindi è una cosa che hanno notato più persone”, ammette senza girarci intorno: “Ora ha il dente avvelenato, non le si può dire niente”, aggiunge ancora. Poi l’ammisione: “Fosse stata lei possibile da nominare sarebbe stata la mia nomination da qui alla fine, per come si sta comportando ora”.