GF Vip, Martina Nasoni e il gesto su Daniele Dal Moro. L’ingresso nella Casa dell’ex del modello e imprenditore ha creato parecchio scompiglio. Da tempo Daniele e Oriana Marzoli stavano intrecciando una relazione e certamente l’arrivo di Martina non ha avuto effetti positivi su questo legame. Proprio negli ultimi giorni il gieffino si era infuriato perché aveva visto Oriana e Martina parlare serenamente: “Credo che Oriana abbia delle insicurezze e cerchi conferme nelle persone sbagliate” aveva detto il vippone.

Poi c’è stato il duro scontro tra Daniele e Martina: “Tu cerchi il confronto – ha detto l’ex concorrente – ma il confronto sbagliato. Io non aprirò mai bocca su quelli che sono stati i miei o i tuoi errori. Rimarranno privati, come è giusto che sia. Tra noi, sei tu che continui ancora a parlare male. Tu fremi dalla voglia che esca questa cosa, a me non mi freghi, ti conosco. Non hai neanche avuto la decenza di chiedere a Oriana cosa avessi detto e mi hai subito attaccata”. Una volta uscita Martina Nasoni si è resa protagonista di alcuni gesti nei confronti del suo ex.

Il gesto di Martina Nasoni nei confronti di Daniele

Appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ovviamente Martina Nasoni ha ripreso possesso del suo account Instagram. Come spesso accade i primi video dell’ex gieffina sono stati dedicati alla sua recente esperienza. Immancabili i commenti sui suoi ex coinquilini e sul suo cammino nel reality che ha reputato soddisfacente.

Martina ha spiegato di aver incontrato persone fantastiche con le quali spera di poter condividere altri momenti fuori dalla Casa. La modella ternana non ha fatto nomi, tuttavia, per non influenzare il gioco che è ancora in corso. Un particolare che in molti hanno notato, comunque, è il fatto che Martina Nasoni non abbia mai menzionato l’ex Daniele Dal Moro. Ma non basta, c’è stato infatti un gesto particolare dell’ex gieffina che spiega molte cose.

Martina Nasoni ha tolto Daniele Dal Moro dai profili seguiti su Instagram. Una scelta drastica che si può spiegare soltanto in un modo, ovvero la volontà di chiudere in maniera definitiva con il suo ex fidanzato col quale tra l’altro si è lasciata anche male prima di uscire dalla Casa. Sicuramente quando era entrata al GF Vip le intenzioni di Martina erano ben diverse, ma al termine del suo percorso i momenti con Daniele sono stati caratterizzati più da scontri e incomprensioni che da altro.

