GF Vip 7, forte preoccupazione per la gieffina. Giornate turbolente tra vipponi tra incomprensioni e colpi di scena. Mentre il reality show prosegue la sua corsa verso la puntata decisiva che decreterà il nome del vip vincintore del gioco, i riflettori restano accesi su un ‘caso’ che ha creato caos in casa sotto diversi punti di vista: l‘ingresso di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro.

Preoccupazione per Martina Nasoni al GF Vip 7. Un ingresso che ha creato non poche perplessità nei fan sostenitori della coppia Dal Moro-Marzoli. Infatti come ormai è noto, Martina ha avuto una relazione con l’ex volto UeD e ha fatto il suo ingresso in casa in un momento molto delicato per la relazione tra la modella venezuelana e il gieffino.

Preoccupazione per Martina Nasoni al GF Vip 7. Le parole di mamma Simona

Di recente, la stessa Oriana Marzoli non poteva che manifestare il suo dissenso in merito all’entrata in gioco di Nasoni in un momento così tanto turbolento per la sua relazione sentimentale. Sono giorni in cui la coppia non fa che affrontare ripetutamente l’argomento e sembra che la gieffina abbia notato una sorta di ‘freddezza’ di Daniele nei suoi riguardi. Oriana ha chiesto spiegazioni, ma non è riuscita comunque a trovare pace: Daniele Dal Moro è davvero interessata a lei o si sta allontanando? Poi il colpo decisivo, quello di Martina Nasoni dentro la casa del GF Vip 7 e tutte le conseguenze dovute al caso. Ma a destare qualche proeccupazione, sarebbe proprio la mamma di Martina.

La signora Simona avrebbe confidato nel corso di una lunga intervista a DiPiùTv di un problema di salute che Martina ha avuto in passato, ovvero a 12 anni. All’epoca, confida la donna, Martina si è sottoposta a un intervento chirurgico per inserire un defibrillatore nel petto: “Credo che il sentimento per Daniele non sia mai finito. Purtroppo, ancora una volta, mi accorgo che Martina non è ricambiata come avrebbe meritato. Daniele l’ha perfino accusata di essere entrata nella Casa per intralciare il suo percorso”.

E ancora: “Come mamma sono dispiaciuta di questo. Anni fa ho conosciuto anche i suoi genitori, mi ero affezionata a lui, ma mi accorgo che per Martina è come il fuoco: alla giusta distanza riesce a scaldarla, a rassicurarla, ma appena si avvicina, la brucia. Sono preoccupata, non voglio che soffra il più forte dei dolori, quello dell’amore”.E in merito al rapporto con Daniele: “Per lui non è stato un vero e proprio fidanzamento, per Martina invece quella relazione ha rappresentato qualcosa di indimenticabile”, ha spiegato la signora Simona.