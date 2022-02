Situazione fuori controllo al GF Vip e nuova bufera pronta ad abbattersi su Alex Belli e Delia Duran. La voce che arriva da fuori minaccia di ‘scatenare l’inferno’. “Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini”.



“Se al GF Vip doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa” ha continuato la Mello difendendo la sua amica Soleil “A me spiace che la gente giudica Sole dicendo che lei è andata con un uomo sposato. Però noi dell’ambiente sappiamo la verità. Cioè, Delia ha il diritto di entrare in casa a dire che va con uomini e donne e che fa la vita libera, poi però tutti giudicano Soleil dicendo che va con gli uomini sposati?”.

GF Vip, Dayane Mello spara a zero su Alex e Delia



“Pensate che loro due hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro. Quindi è tutto così ridicolo”. A parlare così è Dayane Mello che non ha mandato giù quanto sta accadendo al GF Vip. La modella non si è fermata continuano ad attaccare Delia dopo che quest’ultima è riuscita a strappare il consenso del pubblico nell’ultimo televoto conquistando un posto in finale.







“Trovo scioccante e orribile che Delia sia andata in finale al GF Vip, la cosa più schifosa e ingiusta che abbia mai visto – ha attaccato Dayane Mello -. Sono molto delusa da quello che è successo, perché Soleil è la vera protagonista. Potete dire quello che volete su questa ragazza, ma lei è stata l’energia vitale di quella casa e tutti la giudicano come una che va con i mariti delle altre”.



Quindi ha concluso: “Delia e Alex si stanno approfittando di Soleil e della sua immagine. Soleil starà malissimo quando uscirà dal GF Vip e scoprirà la verità. Io so perfettamente che persone sono e cosa gli piace, perché viviamo in questo mondo e sappiamo tutto”.