GF Vip, Daniele Dal Moro sta male. Un altro mistero aleggia nella Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore l’attenzione è stata puntata tutta su quello che hanno detto Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro in due diverse occasioni. Sia il primo che il secondo concorrente sono stati accusati di aver bestemmiato. E sono stati diffusi dei video in cui si sentono delle frasi che, effettivamente, farebbero pensare ad espressioni ingiuriose. Ma ci sono video diversi in cui l’audio… cambia. Per farsi un’idea leggete l’articolo qui sotto.

Intanto, però, su Daniele Dal Moro c’è un’altra questione che con ogni probabilità sarà affrontata nella puntata in onda stasera, lunedì 21 novembre. Come tutti sanno questa edizione del GF Vip è stata funestata dal Covid. Prima Luca Onestini poi a cascata altri cinque concorrenti sono risultati positivi. Si tratta di Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Wilma Goich e Alberto De Pisis. Questo ha spinto Signorini accelerare l’ingresso di due nuovi concorrenti (Milena Miconi e Manuela Villa). Adesso, però, c’è il caso di Daniele Dal Moro.

Luciano Punzo rivela: “L’ho visto con una flebo…”

Ancora non è chiaro cosa abbia Daniele Dal Moro, ma da quello che trapela pare le condizioni del gieffino non siano ottimali, tutt’altro. Un utente ha scritto sul suo profilo: “Lo vedevo un po’ cianotico e con le occhiaie spero stia bene”. Intanto, però, il concorrente sembra scomparso dalla Casa. E a dare novità sulle sue condizioni è stato Luciano Punzo. Quando Oriana Marzoli ha chiesto, preoccupata: “Ma dov’è questo ragazzo? Sta ancora nel reality?” l’ex Temptation Island ha risposto: “Sì, io l’ho visto. C’aveva un…” facendo il gesto di una siringa, o meglio una flebo, attaccata al braccio.

La regia ha prontamente cambiato inquadratura, ma ormai il gesto di Luciano Punzo è stato visto da tutti. Insomma Daniele Dal Moro non sta bene e sta ricevendo delle cure. Ma un comunicato ufficiale sul suo caso ancora non c’è. Ricordiamo che quando gli altri concorrenti sono risultati positivi, ovviamente, il GF Vip ne ha dato comunicazione.

Luciano dice che Daniele aveva un tubo sul braccio ho capito io poi boh. #GFVIP pic.twitter.com/wGOcAftPOQ — Cucu Alberto 💕🎶 (@ilbreano) November 21, 2022

Avranno fatto prima il tampone risultato positivo ,poi eseguito esame sangue — Francesca (@Frances28064898) November 21, 2022

Non resta che attendere la puntata di stasera per capire cosa sia davvero successo a Daniele Dal Moro. Intanto c’è già chi sui social azzarda ipotesi: “Avranno fatto prima il tampone risultato positivo, poi eseguito esame sangue”. Dunque il Covid potrebbe aver fatto un’altra ‘vittima’. Se anche Daniele fosse risultato positivo il numero dei contagiati salirebbe a sette…

