Edoardo Donnamaria finisce nuovamente nei guai al GF Vip 7 con una frase su Nikita Pelizon. L’ex compagno di Antonella Fiordelisi non è nuovo a questo tipo di uscire e in tanti, fuori, chiedono la sua eliminazione o quantomeno un provvedimento di Alfonso Signorini a riguardo. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Tutto si è svolto in pochi secondi nel pomeriggio di domenica 5 marzo 2023. L’ex volto di Forum era a rilassarsi in giardino insieme agli altri ed è qui che ha detto qualcosa che non è passata inosservata.

Si parlava dei possibili giochi di gruppo da organizzare, così la Pelizon ha proposto nuovamente il gioco dei sacchi. A questo punto nella conversazione si insinua Edoardo Donnamaria che dice qualcosa definito molto grave. “Raga la facciamo la corsa con i sacchi?”, chiede agli altri Nikita. Edoardo allora risponde: “Sì l’abbiamo già detto, abbiamo fatto una nuova versione con i sacchi in testa con la cintura qua (al collo) inizi tu”.

Non sappiamo se Nikita non sia riuscita a sentire le sue parole e se le abbia semplicemente ignorate. Tra l’altro la pelino era proprio seduta di fianco alla sua amica del cuore, ex di Donnamaria, Antonella Fiordelisi. Il problema però non è stata qualche reazione all’interno della casa, ma fuori. Se Nikita ha ignorato quella frase, sui social molti hanno deciso di non farlo e prendere le difese della giovane.

In molti non hanno apprezzato affatto questa frase, tanto da chiedere sui social un intervento immediato nei confronti del concorrente. Chissà se Alfonso Signorini, nella puntata di stasera, deciderà di far qualcosa a riguardo o se invece gliela farà passare liscia. Nel frattempo, Ilenia Virno, migliore amica di Antonella Fiordelisi, su Radio Radio commenta così la loro relazione “tossica”.

Forum a Nikita:"Sì, oggi giochiamo con i sacchi in testa e la cintura al collo, inizi tu Nikita"



Ma mi raccomando continuate a difenderlo anche dopo questa ennesima uscita pessima #gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/hbKlQDIeSt — Våle🐍; Campioni d'italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) March 5, 2023

Dice: “Lui dovrebbe cambiare degli atteggiamenti. Qualora fosse sempre così e mostrasse solo i suoi lati negativi, non lo vedrei al fianco di Antonella, non sarebbe adatto. Gli errori che ha fatto Edoardo non li perdonerò, ma è comunque tutto diverso, amplificato rispetto a come sarebbe successo fuori”. C’è speranza quindi per loro?

