Antonella Fiordelisi, i genitori delusi da Edoardo Donnamaria. Il pubblico italiano del GF Vip 7 ha seguito fin dall’inizio la storia tra i due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Una relazione decisamente turbolenta e spesso caratterizzata da continui alti e bassi e chiarimenti che hanno più volte lasciato perplessa la gieffina in merito agli atteggiamenti del fidanzato. E oggi anche i genitori dell’ex schermitrice hanno deciso di rivelare il loro pensiero sulla vita sentimentale della figlia.

I genitori di Antonella Fiordelisi delusi da Edoardo Donnamaria. Il pubblico italiano l’ha vista piangere per poi riprendere in mano le redini della loro relazione. Una storia d’amore tra le più turbolente e le più discusse di sempre, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono più volte arrivati al punto di chiudere definitivamente la frequentazione per poi tornare puntualmente sui propri passi. Oggi la migliore amica della gieffina, Ilenia Virno ha reso nota la posizione dei genitori di Antonella nei confronti di Edoardo.

Leggi anche: “Con il calciatore di Serie A”. GF Vip 7, bomba nella notte: Antonella tira fuori i dettagli





I genitori di Antonella Fiordelisi delusi da Edoardo Donnamaria. La rivelazione della migliore amica della gieffina

Ilenia ha parlato senza alcun filtro nel corso della lunga intervista per Non Succederà Più a Radio Radio: “All’inizio l’ha portata molto in alto con questa relazione che ha fatto un po’ sognare tutti e poi, ti dico la verità dal mio punto di vista, anche a me ha deluso l’atteggiamento che lui ha avuto nei suoi confronti. Lui dovrebbe cambiare degli atteggiamenti. Qualora fosse sempre così e mostrasse solo i suoi lati negativi, non lo vedrei al fianco di Antonella, non sarebbe adatto”.

E ancora: “Edoardo Tavassi è diventato l’antagonista di Antonella e la sua vicinanza con Edoardo ha influenzato il suo parere di Antonella. Lui ha cambiato il suo punto di vista su Antonella. E’ stato influenzato dagli Incorvassi. Spezzo una lancia a favore di entrambi perché la loro condizione non la possiamo comprendere, vivono le emozioni in modo più forte. In questa relazione, secondo me Edoardo è stato un cardine per Antonella perché l’ha aiutata ad uscire dalla sua confort zone. Lei si cullava nel fatto di essere una donna forte, sicura, senza mai crollare. Invece con lui ha mostrato anche un po’ i suoi punti deboli perché sono usciti fuori quei suoi lati che a volte lei tende a tenere nascosti ma che a me piacciono tanto perché la rendono una ragazza molto vera”.

Poi la rivelazione sui genitori di Antonella e la delusione nei riguardi di Edoardo Donnamaria: “Il papà di Antonella lo sento costantemente, l’ho sentito ieri in occasione del suo compleanno. Il padre di Antonella difende la figlia. Ha lo stesso mio punto di vista su Edoardo. Ci ha deluso, ma resta il fatto che quello che vivono loro lo sanno solo loro. I genitori sono rimasti delusi dagli atteggiamenti di Edoardo. Non sono rimasti contenti”, ha rivelato l’amica.