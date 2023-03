GF Vip 7, la rivelazione bomba fuori dalla casa. Per i gieffini il periodo di convivenza forzata non è mai facile e infatti nel corso dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini il pubblico a casa ha avuto modo di assistere a momenti molto difficili ma anche a diversi scoop. Proprio come quello rivelato da un’ex concorrente.

La rivelazione di Dana Saber sul GF Vip 7. La sua permanenza in casa ha fatto decisamente discutere e sono stati veramente pochi i vipponi che hanno dimostrato empatia nei suoi riguardi. Dana Saber di recente è tornata a parlare sui social. “Chi ha il cellulare? Non lo sapete?”, esclama subito Dana per poi aggiungere tutti i dettagli choc della rivelazione.

“Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite. Ragazzi, non lo so… A sto punto chiedete ad Alfonso di mandarvi il numero, magari potete chiamare i vostri preferiti da casa. Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo”, rivela ancora Dana Saber. Per l’ex concorrente non è la prima volta di lasciarsi andare a uno sfogo simile. Infatti anche non troppo tempo fa aveva raccontato: “Nel mio percorso ho sempre cercato di essere autentica. Sono venuta a conoscenza di una serie di frasi che sono state strumentalizzate contro di me fuori dalla casa di cui non ne condivido il pensiero”.

E ancora: “Sono stata più volte avvicinata alla guerra e alle armi senza la possibilità di potermi difendere e dare una spiegazione alle mie parole. In ogni caso credo sia grave che nel 2023 ancora non ci sia la libertà di espressione. Mi sento di dire che lo stesso GF mi abbia più volte isolata e così negato la possibilità di poter dire la mia opinione liberamente. Sono stata bullizzata direttamente e psicologicamente da un gruppo di persone che avevano come fine vincere il programma, facendomi passare come una persona violenta”.

E anche la sua opinione ancora prima di entrare nella casa del GF Vip. L’ex gieffina non ha nascosto di aver guardato qualche puntata circa una settimana prima di entrare nella Casa per farsi un’idea del programma: “Noioso questo programma se tutti si risparmiano di dire la loro perché conviene. Bisogna dire la propria, non avere paura”. Dana fa perfino mea culpa: “Poi i modi io non consiglio i miei che i miei sono stati esagerati e ci sto lavorando sopra…”.