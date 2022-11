GF Vip, cancellata la puntata del giovedì e nome del vincitore. Sono giornate di fuoco dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini è stato ravvivato dagli ingressi dei nuovi concorrenti: Luciano Punzo, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Sarah Altobello, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Soprattutto le ultime due arrivate hanno mandato su tutte le furie Antonella Fiordelisi, che ha usato contro di loro toni durissimi.

Antonella Fiordelisi ha attaccato Oriana colpevole di aver sparlato su di lei con Edoardo: “Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò. Sì, la distruggerò e la defenestrerò. Non me ne frega perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta perché altrimenti le regalo visibilità. Ragazzi non me ne frega non faccio questi pensieri. E ripeto che non me ne frega niente tanto io la distruggo”. Poi se l’è presa con Micol che in passato ha avuto una storia con Edoardo.

GF Vip, cambia la programmazione e spunta il nome del vincitore

Ora in arrivo per il GF Vip c’è un cambiamento piuttosto importante. A partire dal 14 novembre, infatti, il reality di Canale 5 andrà in onda solamente il lunedì per tutto il mese di novembre e la maggior parte di dicembre. Il motivo non sono gli ascolti che qualcuno riteneva insufficienti, ma un altro. A breve inizieranno infatti i Mondiali di calcio in Qatar e Mediaset ha deciso di evitare una concorrenza pericolosa ad uno dei suoi programmi di punta.

Inoltre a dicembre l’opinionista Sonia Bruganelli lascerà il programma per trascorrere il periodo natalizio coi suoi cari. Ebbene l’anno scorso la moglie di Paolo Bonolis è stata sostituita da Laura Freddi e stavolta? Alfonso Signorini potrebbe scegliere al suo posto Giulia Salemi, già commentatrice per i social. Ma in ballo c’è anche il clamoroso ritorno di Adriana Volpe oppure il ritorno di Soleil Sorge che attualmente conduce GF Vip Party.

Si parla anche di possibili vincitori. Anche se manca parecchio alla fine dei giochi sicuramente per molti spettatori la candidata ideale alla vittoria finale è la modella Nikita Pelizon. La vip è già stata decretata per tre volte dal pubblico immune dall’eliminazione. Buone possibilità anche per Edoardo Tavassi che è stato costretto al ritiro all’Isola dei Famosi. Dietro di loro, la cui vittoria è quotata a 4, ecco Luca Salatino, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini tutti a quota 5.

