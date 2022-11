Carolina Marconi non è più una vippona di Alfonso Signorini. È stata eliminata al televoto giovedì scorso, nel corso della 14esima puntata del GF Vip 7, quella che ha poi visto l’ingresso di altri 6 concorrenti. Il televoto era in positivo – chi vuoi salvare – e queste sono state le percentuali: George Ciulipan 42%, Patrizia Rossetti 25%, Pamela Prati 18% e infine Carolina 15%.

Lunedì sera la Marconi era in studio, ma ha aspettato qualche giorno prima di ricomparire su Instagram. Lo ha fatto poche ore prima del 15esimo appuntamento col reality di Canale 5 e con uno sfogo fiume in cui ha raccontato quanto le è accaduto e anche di una richiesta specifica al GF Vip 7.

Carolina Marconi, la richiesta agli autori del GF Vip 7

“Ero entrata entusiasta dentro la casa del GF Vip, un’esperienza che per me significava rinascita – scrive Carolina Marconi – Mi sono ritrovata una marea di insulti che fanno male, vorrei solo poter fare chiarezza su un argomento che ha segnato poi il mio percorso”. Qui entra nel discorso Marco Bellavia, che si è ritirato dal gioco.

“Purtroppo il web ha preso solo un pezzetto del mio dialogo dove io dico a lui ‘sei patetico’ senza mettere tutto il resto del nostro discorso facendomi passare per una bulla. Assurdo”. “Mi hanno urlato ‘Sei la vergogna d’Italia’”, continua Carolina per poi entrare nel dettaglio: “Mi hanno augurato la morte, che il mio tumore possa tornare e questa volta essere letale! Non ci potevo credere! Penso che chi mi conosce bene sa che ho sempre difeso i più fragili e mi sto battendo contro ogni forma di violenza, bullismo e prevenzione di ogni genere”.

Quindi la richiesta agli autori: “Ho chiesto al GF il video del dialogo intero così da fare le vostre considerazioni. Ho sentito anche Marco (Bellavia, ndr) in questi giorni e mi ha detto di essere forte perché lui sa la verità come sono andate le cose, sa che quando lui piangeva di notte in camera nostra sono stata una delle prime a lanciare l’allarme in confessionale dicendo più volte di intervenire perché ‘Marco non stava bene’. Ma questo purtroppo non l’hanno fatto vedere, come anche altre cose buone credo di aver fatto all’interno della casa e non solo litigate”. E infine: “L’ho sempre difeso e mai attaccato, mi ha detto Carolina stai tranquilla so chi sei”.