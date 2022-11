Al GF Vip 7 provvedimento contro i concorrenti da parte della produzione. La doccia fredda è arrivata nella mattinata di martedì 8 novembre, a poche ore dalla coinvolgente puntata in diretta che ha creato molti malumori. In particolare, Antonella Fiordelisi ha incontrato il suo ex fidanzato generando caos nella casa mentre Attilio Romita si è indispettito per l’attacco verbale di alcune donne. E per difendere il giornalista Antonino Spinalbese si è lasciato sfuggire una frase contro il genere femminile, che ha innescato una bufera.

Ma poche ore fa il GF Vip 7 ha deciso di prendere un provvedimento nei confronti dei concorrenti. Questi ultimi sono rimasti esterrefatti da una decisione inaspettata. Certo, qualcuno di loro forse immaginava qualche punizione, ma la portata è stata troppo ampia. E ora si prospetta per loro una settimana davvero molto impegnativa. Solo un vippone è riuscito a reagire in modo più disteso, ma tutti gli altri sono parsi spaesati e hanno mostrato di essere seriamente preoccupati per ciò che succederà nei prossimi giorni.

GF Vip 7, provvedimento contro i concorrenti: “Budget settimanale decurtato”

Ancora una volta nella casa del GF Vip 7 è arrivato un provvedimento, con i concorrenti che hanno appreso la spiacevole notizia per bocca di Sarah Altobello e Antonino Spinalbese, i quali hanno letto il contenuto del messaggio inviato dalla produzione. Come detto poco fa, il gelo è calato nella casa della trasmissione Mediaset. Solo Charlie Gnocchi è parso un po’ più positivo, nonostante la mazzata che si è abbattuta su di loro. Ma questa decisione assunta dagli autori è inevitabile, in seguito a ciò che è accaduto in questo periodo.

Questa la comunicazione ufficiale del GF Vip 7: “Il Grande Fratello vi comunica che, in seguito alla prova della settimana in cui avete risposto correttamente solo ad una domanda, il budget per la vostra spesa è di 240 euro”. Quindi, il budget settimanale è stato decurtato in maniera molto forte e avranno dunque poco denaro da spendere per fare la spesa. Non sarà affatto semplice per i gieffini trascorrere serenamente questi giorni, ma sta di fatto che non si può fare altrimenti e dovranno fare di necessità virtù per non avere grossi guai.

Charlie Gnocchi, vedendo i compagni di avventura nello sconforto e in preda quasi al panico, ha affermato ad alta voce: “State tranquilli ragazzi”. Quindi, il fratello di Gene non è affatto preoccupato da questo abbassamento drastico del budget e secondo lui potranno farcela a fare la spesa senza problemi.