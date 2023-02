GF Vip, Attilio Romita e la frase su Oriana Marzoli. Non è la prima volta che il giornalista viene preso di mira dai telespettatori del reality, ma stavolta potrebbero arrivare provvedimenti seri. Dopo la storia con Sarah Altobello che ha portato alla rottura con la compagna, il volto noto dei tiggì Rai si è attirato tantissime critiche per aver detto a Daniele Dal Moro una frase choc su Oriana.

“Ragazza molto carina, ma a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po’ fa un giretto”. Pioggia di polemiche, ovviamente, ma qualche giorno dopo Attilio Romita ci è ricascato stavolta con Nikita Pelizon. “Io non riesco ad immaginarmi una cosa di sesso con Nikita. Non mi fa sangue. Non mi verrebbe la voglia di strapparle il perizoma a morsi, ma proprio per niente”. Parole che hanno lasciato perplesso pure Luca Onestini il quale proprio con l’infuencer ha avuto una storia. Ma, a quanto pare, Attilio da quell’orecchio non sente e di nuovo si è reso protagonista con una frase infelice.

Attilio Romita ci ricasca, la frase su Oriana che fa discutere

I vipponi Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli e Attilio Romita si trovano nella camera da letto degli uomini. Stanno discutendo di un modo per far parlare tra loro Daniele e Oriana. I due si piacciono, ma il gieffino non vuole farsi coinvolgere troppo. Gli altri sono convinti che debbano chiarirsi dopo quello che è successo nelle ultime settimane. Ad un certo punto Attilio Romita propone una ‘strategia bizzara’ ad Antonino Spinalbese.

“Noi ci mettiamo qua nel corridoio – dice Attilio Romita – lui le dice “senti ti voglio parlare senza telecamera” e appena è buio quando entra le saltiamo addosso“. Una frase detta con intento ironico e tono scherzoso che però non è piaciuta per niente ai telespetttori. C’è chi ha commentato: “La frase di Attilio su Oriana non deve passare inosservata perché incita alla violenza“.

Qualcun altro su twitter ha dichiarato: “Le cose dette da Attilio, Daniele e Antonino, ridendo e scherzando alludono a una violenza”. Insomma anche se Attilio Romita stava scherzando il pubblico non gli perdona questa caduta di stile. E considerando che non è la prima volta in molti bollano il giornalista come persona incline agli scivoloni. Voi che ne pensate?

