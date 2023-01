Attilio Romita sotto accusa. Al Grande Fratello Vip si era parlato di una nuova possibile coppia, per quanto inattesa, formata dal giornalista e da Sarah Altobello. I due si sono scambiati un bacio e sono iniziati i guai. Il concorrente, scrive Fanpage: “era già a letto quando si è avvicinata la sua inquilina per augurargli la buonanotte: lo ha abbracciato prima di dargli un bacio”. Ma la compagna di Attilio Mimma non ha preso benissimo la scena.

Sono seguiti giorni difficili per Attilio Romita che ha temuto di essere lasciato dalla compagna Mimma e si è sfogato arrivando anche a discutere con alcuni coinquilini. Il giornalista ha rimproverato il suoi compagni d’avventura di non sostenerlo in quel periodo complicato. In ogni caso anche il manager di Sarah Altobello è intervenuto criticando Attilio: “Ha fatto degli apprezzamenti volgari. Come volerla accogliere nel camper e farle proposte oscene”.

L’intervento della mamma di Sarah Altobello: guai per Attilio

Negli ultimi giorni tra Attilio Romita e Sarah Altobello ci sono stati diversi momenti di incomprensione, più bassi che alti. A dire la sua ci ha pensato Mariolina, la mamma della showgirl che al settimanale DiPiù si è rivolta così al giornalista: “Caro mio, scendi dal tuo piedistallo: sei soltanto un pensionato esattamente come me. Tu pensi di essere “di classe” e invece, malgrado tu non te ne accorga, snobbando Sarah fai solo la figura del classista. Chiedi scusa alla mia bambina, tutti la amano perché tutti sono a conoscenza della sua pulizia morale”.

La mamma di Sarah Altobello ha proseguito: “Mia figlia è una bravissima ragazza: non merita i tuoi insulti e nemmeno le tue critiche. Non sei tu a doverti vergognare di averla al tuo fianco, ma siamo noi, la famiglia di Sarah, a vergognarci di te. Lasciala perdere e torna a pensare alla tua compagna”.

La donna si riferisce alle frasi discriminatorie usate da Attilio nei confronti di Sarah: “Non mi potrei permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagna così fru fru. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche la capacità di comunicare con delle persone che hanno un background di un certo livello”.

