Nella Casa del ‘GF Vip’ non tutto ovviamente è rose e fiori. Basti pensare che durante l’ultima diretta con Alfonso Signorini c’è stato un vero e proprio litigio tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi. Poi i due vipponi si sono comunque riconciliati e hanno dunque trovato un punto di incontro. Adesso fuori dal programma è però stata sganciata una bomba su diversi concorrenti. A parlare è un ex volto del reality show e le sue dichiarazioni sono destinate a creare numerose polemiche.

Intanto, nelle scorse ore al ‘GF Vip’ Giacomo Urtis si è lasciato andare ad alcune confessioni su Miriana Trevisan: “Lei è bravissima, è pazzesca amore. Io poi quando usciamo di qui ti racconto tutto di quello che ho visto. Perché io la conosco. Un mio amico… e scarpe e cose, per 20/30.000… Lei gli uomini gli intorpidisce, li fa fuori uno dopo l’altro. C’è da dire che è arrivato Biagio, che è carino. Dici che esce lui? Poi ci sta anche che usciamo io e Valeria”. E chissà come reagirà quando lo verrà a sapere.

A vomitare tutto è l’ultimo eliminato del ‘GF Vip’, Biagio D’Anelli, che ha fatto nomi e cognomi di coloro che sono praticamente i peggiori per lui: “Se da fuori a dentro ho cambiato idea su qualcuno? Piuttosto direi che ho cambiato idea su tutti – ha affermato a ‘CasaChi’ -. Ho visto cose davvero brutte, Giucas Casella ha fatto delle rivelazioni su di me che pare stia facendo un altro reality. Non ha capito che sta al GF Vip, Miriana davanti a lui con gli occhi a cuore gli confessa che mi ama e lui risponde ‘no era tutta strategia’”.





Poi Biagio D’Anelli ha comunque fatto tre nomi di persone che ritiene completamente false al ‘GF Vip’: “Nel male Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo, ho visto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila ad esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che era una strategia. Hanno detto che avevo pianificato tutto”.

D’Anelli ha concluso, dicendo sempre a ‘CasaChi’: “La verità è che io di lei mi sono innamorato, come possono queste persone avere la faccia di bronzo di offrirmi il caffè con il sorriso, però poi sparlano di me in camera? Io la notte al posto loro non dormirei”. Staremo a vedere se nelle prossime puntate in diretta avverrà qualche confronto.