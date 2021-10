Tempo di confessioni per Amedeo Goria, l’ultimo concorrente eliminato del Grande Fratello Vip. Ha da poco lasciato la Casa di Cinecittà e ha approfittato dell’occasione per fare un bilancio della sua esperienza all’interno del reality e per parlare della storia con Vera Miales. Lo ha intervistato Super Guida Tv e ha parlato subito della presunta gravidanza della ragazza. “Sono rimasto incredulo di fronte ad una notizia imprevista. Ero arrabbiato con la produzione del GF Vip perché in quei tre giorni non avevo poi ricevuto altre notizie. Loro mi hanno tenuto sulle spine e li capisco perché comunque fa parte del gioco”.

Amedeo Goria afferma di credere ancora alla sua storia con Vera: “A 67 anni io non mi sento fidanzato. Sono stato bene con Vera, tra noi c’era complicità. Il suo atteggiamento ha spiazzato me e la mia famiglia, però continuo a volerle bene”. Non nutre dubbi sulla fedeltà della compagna: “Siamo stati sempre spiriti liberi. Lei mi ripeteva che se io avessi avuto un’avventura bastava che glielo dicessi e mi avrebbe capito”.

Poi c’è spazio per parlare di quello che è accaduto all’interno della Casa, soprattutto con Ainett Stephens. Il giornalista, infatti, è finito più volte al centro del gossip per i suoi comportamenti con la showgirl: “Con Ainett ho giocato. Le avevo detto di farsi vedere interessata, quasi a far pensare che ci fosse una simpatia tra noi. Poi Ainett si era confrontata con Manila che le aveva consigliato di stare attenta a me. Io però le ho detto che non doveva preoccuparsi. Abbiamo continuato a dormire insieme”.





Non poteva mancare un riferimento alla vicinanza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Miriana era molto incerta e insicura. Nicola è sempre stato galantuomo nel corteggiamento e Miriana ha capito che a livello di esposizione mediatica questa storia poteva farle comodo. Al contempo, si sentiva spaventata dalle conseguenze che potevano esserci fuori la casa. Tra loro c’è una bella differenza d’età e lei si sente frenata. Nicola è entrato con delle insicurezze ma ora si è sciolto”.

Infine ha rivelato chi sono, secondo lui, i tre strateghi del GF Vip 6: “Soleil Sorge mi aveva preso molto di testa. Con lei andavo molto d’accordo tanto che insieme progettavamo anche scherzi e cose da fare. Soleil è una ragazza intelligente ed era quella che trovavo più stuzzicante. Gli strateghi sono Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge. Per me meriterebbe la vittoria Manuel Bortuzzo”.