“Non li voglio nella Casa”. GF Vip, Alfonso Signorini chiude la porta. Loro restano fuori

Continuano i preparativi per l’edizione numero 6 del GF Vip. Obiettivo di Alfonso Signorini, fare meglio dell’edizione della passata stagione. Fare meglio sarà molto difficile. L’edizione numero 5 infatti, segnata dal trionfo di Tommaso Zorsi, era stata l’edizione dei record. L’annuncio era arrivato da Alfonso Signorini durante la diretta: “Questo è stato il Grande Fratello Vip più lungo del mondo”.



Ma non solo, il record era stato anche per le 338 milioni di pagine viste sul sito, 279 milioni di video visti su Mediaset Play, 335 milioni di stream dalla Casa. E ancora oltre 5 milioni di tweet in prime time, oltre 78 milioni di interazioni sui social, oltre 100 milioni di impression su Instagram, oltre 500 milioni di video views sui social. E ancora Questa record di squalifiche: Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Alda D’Eusanio. Con i suoi 80 anni, poi, Patrizia De Blanck era stata la concorrente più anziana della storia del GF Vip.



GF Vip che, diversamente dagli anni scorsi, ha deciso di virare un po’ nella scelta del cast svelando perché non vuole influencer o personaggi provenienti dal web nello show. “Questa è la fase più critica in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro”.







Poi Alfonso Signorini ha aggiunto: “Preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto”. Il motivo della bocciatura degli influencer, ben rappresentati nell’ultima stagione da Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, viene dalla volontà di guardare oltre e non riproporre un GF Vip identico.

“Siccome non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazzi e ragazze, tra loro molto diversi”. Cambiamenti che hanno riguardato anche gli opinionisti. Al posto di Pupo e Antonella Elia sono arrivate Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. “Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”.