“Non azzardarti mai più”. GF Vip, Alfonso Signorini esplode in diretta: bufera su Alessandro Basciano

Al GF Vip non si corre il rischio di annoiarsi. E quando non ci pensano i concorrenti ad accendere il fuoco è Alfonso Signorini. Durante la puntata di ieri, lunedì 17 gennaio, tanti i fatti accaduti ma grandi protagonisti sono stati Alessandro Basciano, Jessica Selassié, Sophie Codegoni e la mamma di quest’ultima entrata nel GF Vip. La mamma di Sophie ha avuto parole poco carine nei confronti di Jessica, raccogliendo commenti poco morbidi sui social. I fan del programma hanno, infatti, le idee chiare in proposito.

“Imbarazzante la mamma di Sophie al GF Vip. Invece di dare supporto alla figlia è venuta per screditare Jessica prendendosi anche il diritto di mettersi in mezzo in un dialogo tra sorelle riportandolo anche in maniera distorta. Sophie invece è una vera amica verso Jessica che non fa altro che ridicolizzarla alle sue spalle? Per non parlare che considera Soleil una sua vera amica ma se lo dimentica che le ha dato della tutta plastica e senza cervello? Ha fatto una pessima figura la signora!”.



Nella melma del GF Vip è finito anche Alessandro Basciano, ripreso da Alfonso Signorini dopo alcune frasi rivolte a Sophie in uno dei loro battibecchi. “Certamente certe espressioni appartengono alla mentalità maschilista, che onestamente non è il massimo da sentire”, ha detto il conduttore che lo ha invitato a non ripetere l’errore. Parole, quelle di Signorini, commentate anche da Sophie.







“È stato un momento pesante per tutti e due. Quelle attenzioni carine che nelle coppie ci sono io magari ci metto un po’ di più”. A questo punto Alfonso Signorini si è rivolto di nuovo a Basciano: “Alessandro ti conosco, lo so che non è così però certe battute….”. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva poi aggiunto: “Quello che ci tengo a dire a Ale è che io sono questa, non cambierò mai per nessuno, se quella che sono io piace ho le braccia aperte”.



Nel dettaglio al GF Vip Alessandro Basciano aveva detto: “Mi fa il pippone. A me, sinceramente avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente. Ciao, Ma sti caz, ciao! Ma secondo te ho bisogno di te? Ti ho conosciuta non mi va più e fatti la tua strada. Meno male che mi sono accorto in tempo della tua maturità. Ciao, che ti devo dire? Ma sti caz*i. Non me ne frega più un cao”,