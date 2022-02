Momento difficile al ‘GF Vip’ per Alessandro Basciano, che ha chiesto di essere aiutato dalla produzione del programma. Il concorrente è in grosse difficoltà e ha riferito il suo stato d’animo a Barù e Davide Silvestri, che lo hanno ascoltato con evidente preoccupazione. Preoccupazione avuta anche dal pubblico, che spera ovviamente che si tratti solamente di una cosa passeggera. Ma la richiesta è stata ben precisa e fa presagire che il suo umore sia decisamente molto basso e da tenere d’occhio.

Nelle scorse ore Alessandro Basciano si era invece lasciato andare ad affermazioni molto interessanti su Sophie Codegoni: “o trascorso una notte intensa con Sophie. Sono follemente innamorato di lei. Ho passato la scorsa notte, forse è stata la notte più bella, anzi senza il forse, è stata la più bella di tutte all’interno della Casa. Mi ha detto delle cose che non mi hai mai detto nessuno nella mia vita”. Ora però il crollo emotivo, che rischia di compromettere il suo futuro in questa avventura televisiva.

Le parole proferite da Alessandro Basciano hanno fatto lanciare un vero e proprio allarme: “La sua uscita mi ha destabilizzato, era l’unico a tenermi calmo. Era un punto di riferimento perché mi teneva calmo, ora mi sento agitato”. Dunque, mentalmente l’ex ‘Uomini e Donne’ non sta riuscendo a proseguire come dovrebbe l’avventura televisiva e per questa ragione ha chiesto agli autori: “Voglio parlare con la psicologa”-. Quindi, nelle prossime ore dovrebbe avere luogo questo incontro con l’esperta.





Questa crisi mentale di Alessandro Basciano è stata creata dall’uscita di scena di Gianmaria Antinolfi, che ha voluto dire addio al ‘GF Vip’ per questioni lavorative. I due sono grandi amici e aver perso questo punto di riferimento è stato un colpo durissimo da assorbire per Basciano. Ma Antinolfi proprio in queste ore ha voluto scrivere un messaggio social, indirizzato proprio al gieffino, nella speranza che possa poi essere letto. Ma non è da escludere nemmeno che possa esserci a breve un faccia a faccia.

Questo quanto scritto da Gianmaria, che spera di vedere Alessandro Basciano riprendersi al più presto: “Io continuo ad essere con te, non hai bisogno di me per andare avanti. Non mi far sentire più queste cose e vai avanti come un treno”. Dunque, staremo a vedere che tipo di decisione prenderà il vippone, che potrebbe anche clamorosamente alzare bandiera bianca.