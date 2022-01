Sta ormai succedendo di tutto al ‘GF Vip’ e ora dopo ora escono fuori notizie tutt’altro che rassicuranti sui concorrenti, i quali sono protagonisti di vere e proprie risse verbali nella Casa più spiata d’Italia. E la puntata numero 39 in diretta del 31 gennaio si preannuncia complicatissima per Alfonso Signorini. Intanto, uno degli ultimi episodi ha fatto riferimento ad Alessandro Basciano, costretto a stoppare sul nascere le intenzioni di n coinquilino, che stava per compiere un gesto che lo avrebbe portato alla squalifica.

Alessandro Basciano ha inoltre attaccato Delia Duran: “Delia? Ma devo morire in questo momento! Io mi stavo facendo i ca*** miei, non me ne fregava un ca. L’unica cosa che ho fatto è stata di permettermi di girarmi verso Sole e dirle “Ma che ca*** sta facendo questa”. Guarda se tu pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te”. Queste affermazioni sono state proferite, dopo una clamorosa scenata di gelosia da parte di Sophie Codegoni.

Uno dei concorrenti del ‘GF Vip’ ha provato in tutti i modi a non farsi sentire dalla regia del programma e, parlando con Alessandro Basciano, ha chiesto dei veri e propri consigli per sfuggire agli autori. Cosa che come sanno tutti i vipponi non è assolutamente prevista dal regolamento. I microfoni devono restare sempre accesi perché il pubblico deve poter ascoltare le loro conversazioni. Ma c’è di più perché il gieffino in questione ha chiesto all’ex ‘Temptation Island’ se poteva compiere un gesto particolare.





Chi sta provando in tutti i modi a rivelare anche qualche segreto ai concorrenti del ‘GF Vip’ è la new entry Gianluca Costantino. Quest’ultimo si è reso autore di una conversazione con Delia Duran senza l’ausilio del microfono, ma poi è andato oltre rivolgendosi così ad Alessandro Basciano: “Ma si può parlare in due in bagno?”. E Basciano ha subito risposto: “No, non si può in due. Se ti vedono in due in bagno, ti squalificano”. Tutti sono rimasti a bocca spalancata e chissà se Signorini si infurierà con il nuovo arrivato.

Gianluca Costantino è un personal trainer, molto amico appunto di Alessandro Basciano. Lui è comunque anche un modello nonché un consulente finanziario. Il nuovo concorrente del ‘GF Vip’ è davvero molto seguito anche sui social network, infatti su Instagram ha più di 20 mila seguaci. E ora Basciano l’ha messo in guardia per evitare che possa essere subito mandato via dal reality.