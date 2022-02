Dichiarazioni bomba di Alessandro Basciano al ‘GF Vip’. Durante la conversazione con Alfonso Signorini, il modello ha deciso di aprirsi completamente e di svelare una cosa inaspettata su Sophie Codegoni. Un vero e proprio colpo di scena, che ha sorpreso ovviamente non solo il conduttore ma anche tutto il pubblico. Siamo in presenza di una svolta totale dell’ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’, il quale non ha alcuna intenzione di tenersi ancora per sé ciò che sta provando in questi giorni nel reality.

A proposito di Alessandro Basciano, è stato molto generoso e disponibile prima della puntata del 31 gennaio, infatti ha già salvato l’amico Gianluca Costantino, che rischiava di beccarsi subito la squalifica. Quest’ultimo si è reso autore di una conversazione con Delia Duran senza l’ausilio del microfono, ma poi è andato oltre rivolgendosi così ad Alessandro Basciano: “Ma si può parlare in due in bagno?”. E Basciano ha subito risposto: “No, non si può in due. Se ti vedono in due in bagno, ti squalificano”.

Alessandro Basciano ha vissuto un legame altalenante con Sophie Codegoni, infatti prima sembravano vicinissimi a diventare una coppia a tutti gli effetti e poi erano ad un passo dalla rottura totale. Per questa ragione Alfonso Signorini gli ha chiesto di chiarire definitivamente cosa ne pensa dell’ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Ma forse nemmeno lui si aspettava così tanta sincerità da parte del gieffino, che con le sue parole ha decisamente emozionato milioni di telespettatori.





A sorpresa Alessandro Basciano ha rivelato in diretta, mentre si trovava nel confessionale: “Ho trascorso una notte intensa con Sophie. Sono follemente innamorato di lei. Ho passato la scorsa notte, forse è stata la notte più bella, anzi senza il forse, è stata la più bella di tutte all’interno della Casa. Mi ha detto delle cose che non mi hai mai detto nessuno nella mia vita”. Quindi, anche la Codegoni pare essere molto presa dal vippone, con il quale potrebbe essere vicino l’inizio di una nuova relazione amorosa.

Ma è tempo anche di notizie negative al ‘GF Vip’, con Delia Duran pronta a uscire dalla porta rossa: “Voglio andare via da qua, la mia vita è fuori. Io qui volevo capire solamente alcune cose e queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte, ci sono riuscita e il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale”.