“Entrerà il 28 gennaio”. Bomba al GF Vip, arriva un nuovo concorrente: la decisione di Alfonso Signorini

GF Vip 6, cosa bolle in pentola? Vi abbiamo appena raccontato quello che è successo nella Casa più spiata dagli italiani tra Soleil Sorge e Jessica Selassié. L’influencer, nella serata di ieri sabato 22 gennaio 2022, ha aspramente criticato la principessa etiope. Motivo della ‘sparata’? Beh, a quanto pare, Jess ha ammesso di essere astemia e, proprio quando tutti gli altri festeggiano alcoleggiando allegramente, Soleil ha lanciato le sue frecce velenose.

“Cioè non sco**, non bevi….”. La 27enne losangelina ci è andata giù dura e ha ricevuto manforte da Alessandro Basciano che pure lui ha sferzato Jessica così: “Cioè, che ca*** fai???”. Ne è nata una polemica social che chissà quando finirà… Intanto però al Grande Fratello Vip è già tempo di un’altra novità. Sapete chi sta per entrare nella residenza di Cinecittà? Andiamolo a scoprire insieme.

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del nuovo imminente ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo la non troppo lontana infornata di vipponi, tra cui Kabir Bedi, Alessandro Basciano e Federica Calemme, ecco un’altra new entry. Stavolta è la spesso ben informata Deianira Marzano a fare il nuovo nome. Si tratta di un amico di Alessandro Basciano: “Nuovo ingresso ufficiale al Grande Fratello! – scrive in una Instagram story – Tra venerdì prossimo e lunedì! Tra l’altro, uno dei migliori amici di Basciano!”.





Dunque di chi stiamo parlando? Ora ve lo diciamo, tranquille – e tranquilli – ma intanto vi sveliamo che già Valeria Marini aveva accennato a un nuovo ingresso. Parlando con Nathaly Caldonazzo, tra le due ci sono state scintille nelle settimane scorse, la pin up aveva anticipato: “Mancano ancora due mesi alla finale, il gioco è appena iniziato… Sento che ci saranno sorprese, anche nuovi concorrenti”. E a quanto sembra è proprio così.

Dunque ben presto entrerà nella Casa del GF Vip Gianluca Costantino. Lui è un personal trainer e modello. Spulciando sul suo profilo Instagram abbiamo potuto apprezzarne, oltre che il fisico scolpito, anche i suoi pensieri. Sentite qua: “Salutando il 2021… un anno incredibile, durante il quale non mi sono fatto mancare nulla, ho amato, sofferto, fatto progressi, gettato le basi per un grande progetto, ho letto un infinità di libri e ho finito di scrivere il mio primo libro. Ho incontrato nuovi amici, mi sono divertito, ho viaggiato ho festeggiato nuovi traguardi, ho imparato lezioni di vita, una delle quali non scorderò mai: CONTA SOLO SU TE STESSO, NESSUNO MEGLIO DI TE STESSO PUÒ AIUTARTI!”. Allora, è l’uomo giusto, nella casa giusta?