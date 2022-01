“Che ca*** fai?!”. GF Vip, Soleil Sorge sena freni attacca Jessica Selassié: rivolta social contro l’ex UeD

È sabato sera per tutti. Anche per i vipponi dentro la Casa. E così, come ogni fine settimana che ‘si rispetti’, anche loro si concedono un party, un brindisi e poi, qualche parola in libertà. Va beh, quelle ci sono anche gli altri giorni della settimana, ma suvvia, cerchiamo di non essere troppo ‘politically correct’ come ha ricordato fin dall’avvio Alfonso Signorini. Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip siamo abituati a sentirne di tutti i colori.

E indovinate un po’ chi è che si è messa, di nuovo, in mostra per certe sue espressioni? Già, proprio lei, la conturbante, dissacrante, cinica, tenace, maliziosa, ecc… ecc.. ecc… Soleil Sorge. L’influencer balzata agli onori della cronaca gossippara negli ultimi mesi per la sua relazione con Alex Belli, sposato con Delia Duran da poco nella casa, ha preso di mira stavolta Jessica Selassié.

Mentre si stava svolgendo la festa, Jessica Selassié ha rivelato di essere astemia. E la cosa ha provocato la reazione dei suoi coinquilini. Di una in particolare, appunto Soleil Sorge. La quale, dopo aver saputo che la principessina non beve acolici, è scoppiata riderle in faccia: “Cioè non sco**, non bevi….”. Lì vicino c’è Alessandro Basciano che le fa eco: “Cioè, che ca*** fai???”. Ne inizia una discussione in cui l’influencer punzecchia Jessica.





“C’hai pure una mamma che ti cucina – attacca Soleil Sorge – come le passi le tue giornate? Non ti trucchi, non ti fai i capelli…”. Jessica non risponde, resta in silenzio, forse imbarazzata. Poi accenna una risposta: “Dormo… no, non è vero…”. Intanto sui social la polemica è innescata e in tanti bocciano quanto dichiarato dall’influencer.

Che cretini. Era già troppo farla una volta questa battuta, ma saranno 20 volte che la prendono per il culo… January 23, 2022

Ecco alcuni commenti all’uscita di Soleil Sorge sul fatto che Jessica Selassié è astemia: “Che cretini. Era già troppo farla una volta questa battuta, ma saranno 20 volte che la prendono per il culo…”. E ancora: “Tanto di cappello a Jess che si contraddistingue sempre per la sua classe nel rispondere a certe provocazioni Come direbbe sua sorella Lulú: “che me ne frega di questi sfigati””. E voi? Da che parte state?