Non potevano andare meglio di così le ore che precedono la semifinale del ‘GF Vip’ per Sophie Codegoni. La concorrente ha infatti ricevuto una sorpresa meravigliosa dal cielo da una persona sicuramente speciale. E proprio l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ si è accorta immediatamente di un aereo che stava sorvolando la Casa, senza che ovviamente inizialmente pensasse che fosse per lei. Quando ha letto il contenuto della scritta, è esplosa di gioia e ha quindi risposto con parole bellissime.

Invece precedentemente, nonostante Sophie Codegoni non ne fosse stata a conoscenza, fuori dal ‘GF Vip’ era arrivato un attacco duro da parte dell’eliminata Nathaly Caldonazzo: “Mi sono sentita tradita da Sophie, mi ha dato della razzista senza motivo. Io invece a lei non le ho mai mancato di rispetto”. E probabilmente nella penultima puntata con Alfonso Signorini se ne potrebbe riparlare e chissà, potremmo anche assistere ad un faccia a faccia tra lei e l’ex gieffina, apparsa davvero inviperita.

Proprio nella mattinata del 10 marzo Sophie Codegoni ha quindi alzato lo sguardo in alto e ha potuto leggere un messaggio, che è rimasto inciso nel suo cuore. Anche gli altri vipponi che erano con lei in giardino hanno manifestato la loro gioia per questa dedica fantastica nei confronti della gieffina. Un modo per spronarla in vista delle battute finali del programma, che ricordiamo decreterà il vincitore dell’edizione numero 6 del ‘GF Vip’ nella serata di lunedì 14 marzo.





L’aereo portava con sé questa scritta, dedicata a Sophie Codegoni: “SC. Ti porterò con me. Ti amo, AB”. Ovviamente si è trattato dunque di una dichiarazione d’amore da parte di Alessandro Basciano, con il quale lei ha iniziato una relazione nella Casa. E la giovane ha reagito così: “Amore mio, ti amo, mi manchi”. Ma ormai manca veramente poco e potranno poi ricongiungersi. Sarà fondamentale per loro capire come possa evolvere la storia d’amore anche senza essere sotto le telecamere.

Intanto, fuori dal ‘GF Vip’ è partito l’attacco di Alex Belli nei confronti di Barù, dopo le frasi di quest’ultimo che a Delia Duran aveva detto di non voler avere nulla a che fare né con lei che con l’attore al termine del reality: “Caro il mio Barù, capisco il tuo umorismo tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria gratuita…Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??”.