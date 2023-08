“Sì, ci sarò anch’io”. GF Vip 8, secondo concorrente ufficiale: l’attrice conferma la sua presenza

GF Vip 8, arriva l’annuncio della seconda concorrente ufficiale. Solo nei giorni scorsi era arrivata la conferma di Alex Schwazer, il campione olimpico di Pechino 2008 sulla 50 km di marcia. “Stando a quanto risulta a TvBlog, ci saranno il maratoneta campione olimpico di Pechino 2008 Alex Schwazer, il giornalista e polemista Giampiero Mughini, l’ex professoressa de L’Eredità e concorrente di Tale e quale show Samira Ciro Petrone”. E ancora: Ninetto Davoli, Corrado Tedeschi, Fiordaliso, Franco Oppini, Justine Mattera, Annalisa Chirico e Samira Lui.

Di ufficiale ancora poco. Tranne che per un nome dalla quale è arrivata la conferma. Il nome annunciato da TvBlog e DavideMaggio.it, è stato confermato da lei stessa con un video su Instagram. “Cari amici e care amiche. So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio… di definirla. Ma così è. Cosa posso dire? Pregate per me”.





GF Vip 8, Beatrice Luzzi è la seconda concorrente ufficiale

Di chi si tratta? Di Beatrice Luzzi, ex attrice della soap Vivere. Un banco di prova importante dopo un periodo di fermo. Recentemente si era raccontata: “Dopo aver lasciato Vivere ero abbastanza soddisfatta della mia vita professionale, ma sentivo che c’era ancora qualcosa che mi mancava. Non sapevo cosa: ma poi ho incontrato Alessandro, l’uomo che sarebbe diventato mio marito, e l’ho capito”.

“La mia vita è stata completamente stravolta, toccata da una specie di magia. Tutto è diventato meraviglioso. Ci siamo conosciuti lavorando insieme per un documentario dell’associazione Libera, di Don Ciotti. Ci siamo trovati subito in sintonia, è stato un colpo di fulmine. Mi ha conquistata con la sua eleganza, con la sua personalità e con la profondità dei suoi pensieri. Era amore, ma di certo non pensavamo a una famiglia”.

“Io continuavo a ripetere a tutti, e anche a me stessa, che non mi sarei mai sposata, e tantomeno avrei avuto figli. Invece ho avuto due figli in tre anni”. – E ancora – “Eva Bonelli mi manca, anche se lei era molto differente rispetto a me. Ma perdendo lei ho trovato quello che cercavo: l’amore di una famiglia, dei figli, di un marito meraviglioso. Intanto continuo a recitare in teatro e realizzando documentari e corti, aspettando qualche proposta dalla tv”.