GF Vip sì, GF Vip no. Ma soprattutto GF Vip 8, con chi? E perché? Domande che possono togliere il sonno a tanti, non a tutti per fortuna, ma insomma, stiamo parlando di un reality che appassiona e fa arrabbiare e intrattiene milioni e milioni di italiani. E anche se la Casa più spiata d’Italia ha chiuso i battenti da non troppo tempo Alfonso Signorini e la sua squadra stanno già pensando alla prossima edizione. E si annunciano grandi novità rispetto al passato.

La vittoria di Nikita Pelizon ha rappresentato una ‘sorpresa’ rispetto ai pronostici della vigilia. L’influencer triestina, un po’ come era successo alla precedente vincitrice Jessica Selassié, ha saputo giocarsi bene le sue carte. Quasi restando all’ombra, per così dire, dei vari Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e altri che sembravano avere maggiori chance. Ora però il pensiero va alla prossima edizione. E per rinnovare il format Alfonso Signorini ha in mente una piccola grande rivoluzione.

Alfonso prepara il ribaltone per il GF Vip 8: tutte le novità

Tanto per cominciare già si vocifera da qualche giorno che nella nuova Casa, la location dovrebbe essere sempre la stessa, entreranno sia Vip che Nip. Insomma un mix tra cantanti, attori, personaggi dello spettacolo già affermati e gente comune, persone con una storia da raccontare. Ipotesi confermata da FanPage: “Personaggi del mondo dello spettacolo noti destinati a confrontarsi con perfetti sconosciuti“.

La scelta, oltre che finalizzata a ringiovanire il format, potrebbe consentire a Mediaset di risparmiare sui cachet dei vipponi che notoriamente non si accontano di pochi spiccioli. Giustamente, verrebbe da aggiungere, visti i rischi evidenti di danni alla propria reputazione e carriera di fronte a tante telecamere. Per giunta in un contesto che, per quanto ‘strutturato’ e guidato in regia, resta sempre imprevedibile. Sulla durata del GF Vip 8 non si sa ancora nulla, l’inizio invece è previsto per settembre 2023.

Altro aspetto da considerare è lo stile, il linguaggio che sarà consentito dai vertici di Mediaset: “Da quanto apprendiamo – fanno sapere da FanPage – vengono sanzionati con decisioni gesti e parole che potrebbero risultare violenti/offensivi verso i concorrenti o verso il pubblico. Da non confondere con le battute, frasi spiritose che possono risultare felici o infelici, far ridere o meno, e che Mediaset non si sognerebbe mai di sanzionare”.

