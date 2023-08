Altra notizia bomba sul GF Vip 8 e i concorrenti che saranno scelti da Alfonso Signorini per l’inedita nuova edizione. Vedremo insieme infatti sia personaggi famosi che gente comune dai lavori normali, quindi sarà un mix parecchio interessante che terrà il pubblico incollato davanti al piccolo schermo. E tra coloro che potrebbero varcare la fatidica porta rossa ci potrebbe essere un noto conduttore televisivo, che ha avuto esperienze sia a Mediaset che alla Rai.

Non stiamo parlando di rumor, ma di una dichiarazione ufficiale del diretto interessato. Nella casa del GF Vip 8 potrebbe entrare proprio lui e rappresentare uno dei concorrenti famosi. Ci sono stati già dei contatti ufficiali tra il reality show di Canale 5 e il presentatore e lui ha deciso di fare il punto della situazione su ciò che sta succedendo. Ma le possibilità che lui possa far parte del cast stanno crescendo in maniera smisurata.

GF Vip 8, un famoso conduttore tra i possibili concorrenti

Dunque, non è da escludere che al GF Vip 8, in veste di uno dei nuovi concorrenti, possa esserci questo presentatore tanto conosciuto dal pubblico. In una sua intervista al settimanale Gente ha confermato: “Di recente mi hanno telefonato per partecipare, vedremo. Ho avuto un tono un po’ guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto”.

Ad irrompere nella casa del Grande Fratello potrebbe esserci Corrado Tedeschi. 71 anni, ha lavorato come detto precedentemente sia nella tv pubblica italiana che nell’emittente fondata da Silvio Berlusconi. Come conduttore ha presentato Miss Italia, Doppio slalom, Il gioco delle coppie, Cominciamo bene, Sabato, domenica e… per citarne alcuni. Lui è anche stato inviato di Stranamore e Forum e dal 2020 lavora a Business24 nel programma Top Secret. L’anno scorso, sempre sullo stesso canale, ha cominciato a condurre Pole Position.

Ha anche recitato in diverse serie televisive come Il paradiso delle signore, Don Matteo, Le tre rose di Eva e Non dirlo al mio capo. Per quanto riguarda la sua vita privata, è papà di due figli, Camilla e Jacopo. Ora sarebbe pronto a partecipare al GF Vip 8 per una nuova ed accattivante avventura.