Altri importanti nomi sono stati tirati fuori in queste ore per quanto riguarda il GF Vip 8. Tra i concorrenti dovrebbero esserci due cantanti italiane, pronte a tenere alto l’onore della musica nel reality show di Alfonso Signorini. Il conduttore ha più volte riferito che nella prossima edizione del programma ci saranno personaggi molto conosciuti e queste due artiste lo sono eccome. Si tratterebbe di un doppio colpaccio del padrone di casa.

A proposito del GF Vip 8, prima di dirvi chi sono questi papabili concorrenti con le due cantanti seriamente in lizza per partecipare alla trasmissione di Canale 5, è stata comunicata una novità sull’inizio da parte di TvBlog nei giorni scorsi. Si starebbe puntando ad anticipare i tempi e a fissare lo start per l’11 settembre, quindi una settimana prima del previsto. E sarebbero state confermate le due puntate settimanali, che andranno in onda il lunedì e il giovedì sera.

GF Vip 8, tra i concorrenti potrebbero esserci due cantanti: chi sono

Secondo quanto annunciato dal sito Fanpage, Signorini avrebbe deciso di chiamare proprio queste artiste per rendere il GF Vip 8 di grande qualità. Le concorrenti in questione sarebbero due cantanti di assoluto successo, che rappresenterebbero il fiore all’occhiello di questa nuova edizione, che sarà molto attenzionata dai vertici di Mediaset affinché il trash sia assente del tutto. Ma non è da escludere anche la possibilità che in casa entrino pure la presentatrice Giorgia Venturini e Samira Lui.

A prendere parte all’edizione numero 8 del GF Vip potrebbero essere Donatella Rettore e Marcella Bella. La prima, che ha 68 anni, ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo. La sua ultima apparizione all’Ariston è del 2022, quando ottenne il sedicesimo posto in classifica in coppia con Ditonellapiaga con la canzone Chimica. Lei è nota soprattutto per il suo stile, definito precisamente “dissacrante e anche ironico”.

Marcella Bella, 71 anni, è la sorella di Gianni Bella. Parlando delle sue ultime apparizioni in televisione, nel 2021 ha preso parte al programma Star in The Star, andato in onda dal 16 settembre al 14 ottobre con la conduzione di Ilary Blasi.