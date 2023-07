Uomini e Donne, clamoroso Gemma Galgani: a poche settimane dall’inizio ufficiale delle registrazioni ecco la bomba che potrebbe cambiare tutto. Gemma, nell’ultimo periodo, è stata al centro di pesanti polemiche per un presunto segreto compiacimento per la fine della storia tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Con la dama, infatti, non era mai corso buon sangue. A mettere tutto nero su bianco era stato il settimanale Nuovo diretto da Roberto Signoretti.

Che scrive: “Dopo il fallimento amoroso di Isabella, chi conosce bene Gemma svela che prova una sottile soddisfazione. La separazione della Ricci, con cui ha litigato in tv, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei”. E ancora: “Non vede l’ora di poterglielo dire in faccia”. Insomma, sembrerebbe che Gemma abbia preso la notizia con un abbozzo di sorriso in attesa di tornare in studio.





Uomini e Donne, Gemma Galgani potrebbe lasciare il programma

Ammesso che ci tornerà perché nelle ultime ore sta rimbalzando un gossip clamoroso. Ad incuriosire i follower sono state tre parole utilizzate da Gemma per condividere il video ovvero: “Osservo, penso, valuto”. Le parole usate dalla Galgani hanno incuriosito tutti: c’è un nuovo pretendente nella sua vita? Una notizia che era già uscita.

Scrive Blasting News come: “Secondo quanto riportato da alcuni fan su diversi forum dedicati alla trasmissione, Gemma sarebbe stata beccata in compagnia di un uomo. Col quale avrebbe trascorso dei momenti insieme, a spasso per le strade di Torino. Tra i due sarebbe stata notata una certa sintonia, al punto che i fan della trasmissione hanno subito ipotizzato che ci fosse del tenero tra Gemma e questo uomo misterioso”.

Secondo alcuni Gemma Galgani potrebbe decidere, invece, di lasciare Uomini e Donne per stanchezza. Per avere la verità non resta che aspettare l’inizio ufficiale del programma, quello che sembra certo è che le sorprese non mancheranno: e chissà che non toccherà proprio a Gemma Galgani inaugurare la stagione delle bombe nello studio di Uomini e Donne.