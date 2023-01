“Ora rischia grosso”. GF Vip 7, Micol Incorvaia ha violato il regolamento: la verità è saltata fuori

GF vip 7, la concorrente viola il regolamento del programma. La spifferata arriva fuori dalla casa più spiata d’Italia ma da chi le regole del programma le conosce molto bene. L’ex gieffina ha fatto il ‘suo’ nome e scoppia il ‘caso’: l’ex vippona uscita di scena ha deciso di parlare davanti a tutti e spiegare per filo e per segno cosa è successo.

Micol Incorvaia viola il regolamento del GF Vip 7. A raccontare i fatti proprio l’ex vippona Dana Saber fresca di uscita. L’ex gieffina, come molti già sapranno, non ha mai riscosso molte simpatie tra gli inquilini della casa e una volta raggiunto lo studio televisivo di Signorini non si è di certo trattenuta dal dire le cose come stanno.

Micol Incorvaia viola il regolamento del GF Vip 7: l’accusa dell’ex vippona

Arriva un vero e proprio ‘massacro’ nei riguardi dei suoi ex coinquilini definiti dalla stessa “barboni”, ma tra le sue parole a catturare l’attenzione di tutti sarebbe stato il ‘caso’ Micol. A detta dell’ex gieffina, la sorella di Clizia Incorvaia avrebbe violato le regole del gioco tenendo in mano due carte durante il momento delle nomination nella stanza super led: “Ragazzi ho letto che mi volevano squalificare. – ha detto Dana – Però tenere due carte in mano e nominare chi fa comodo al branco all’ultimo momento è legittimo”. (“Mi fa solo ca***”. GF Vip 7, Micol Incorvaia ‘esplode’. Ma la regia la distrugge in poche parole).

Lo sfogo di Dana Saber prosegue: “Chi mi stava antipatico tra i vipponi? Oddio ragazzi farei prima a dirvi chi erano i pochi che mi stavano simpatici”. Un caso che non poteva che riversarsi anche sul web dove a commentare i fatti sono stati gli utenti di Twitter: “Comunque si dai, la Incorvaia è stata beccata. Meglio tenere due carte in mano così in base a quello che votano gli altri si può scegliere o una o l’altra”. E ancora.

Ho chiesto oggi ma nessuno ha risposto. Nell'ultima nomination Micol nel momento di votare,ha buttato le carte che non servivano ,ma ne ha tenute due stringendole,perché? Ma non devono rimanere con una carta ,quella che votano? #GFVIP — Cinzia🦋tzvip (@Cinzia42741018) January 18, 2023

“Dana avrà anche sbagliato e può non piacervi però ha ragione. In questo video si vede chiaramente che ha dure carte in mano e le tiene una sopra l’altra. Non mi sembra che si sia sbagliata le sistema anche”, “Ma solo io non mi ero accorta che la Incorvaia durante la nomination ha tenuto due carte in mano?”. Come andrà a finire l’intera vicenda? Le prossime puntate potrebbero essere rivelatrici.