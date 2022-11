Chi uscirà dal GF Vip giovedì 10 novembre 2022? Giunti oramai all’ottava settimana di reality è ora di far uscire qualcuno. In nomination stavolta ci sono Attilio Romita, Pamela Prati e Giaele De Donà. E naturalmente, negli ultimi giorni, a parte la Prati che non si è quasi sentita affatto, gli altri due hanno dato vita a diverse discussioni più o meno complesse e dibattute. A tirare fuori i primi sondaggi ci ha pensato Novella2000.it che come di consueto ha deciso di chiedere ai lettori del magazine e fan del programma di votare i sondaggi e scegliere chi dovrebbe uscire dalla Casa del GF Vip 7.

Da quello che riporta il portale, a dover lasciare il programma stasera sarà Pamela Prati.La showgirl ha raccolto il 50% di preferenze, come mostrato dalla grafica. A seguire Giaele De Donà con il 29% e concludere infine con Attilio Romita. Il giornalista ha raggiunto il 21% di voti. Per Novella2000.it, dunque, sarà Pamela Prati ad uscire dalla casa del GF Vip.

Leggi anche: “Si sono baciati!”. GF Vip 7, tra balli e abbracci sorpresa dalla new entry della Casa





Chi uscirà dal GF Vip giovedì 10 novembre 2022?

E come di consueto, Novella 2000 paragona i suoi sondaggi anche a quelli di Reality House. Secondo il sito, l’eliminata di questa puntata del GF Vip 7 sarà appunto Pamela Prati, la quale ha raccolto il 25% di voti, meglio Attilio Romita con il 29%, mentre sarà sicuramente salva Giaele De Donà con il 46%.

Sembra quindi non esserci più alcun dubbio: anche stando al sito in questione la vippona eliminata sarà Pamela Prati. Naturalmente si tratta di sondaggi settoriali, che non prendono in questione l’intero pubblico del GF Vip di questa edizione. Solo il televoto di stasera potrà confermare questi risultati.

Proprio in queste ore infatti, una butta battuta di Attilio Romita su Oriana Marzoli potrebbe ribaltare la situazione. Il giornalista si è sbilanciato con la nuova concorrente e i suoi discorsi stanno facendo il giro del web, ma per lui poche parole di approvazione, anzi. L’uomo infatti, nelle scorse ore, si è lasciato andare e ha fatto un brutto scivolone sulla nuova vippona. Tutto è successo mentre l’uomo era in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini.

Leggi anche: “Con lei una schiacciata”. GF Vip 7, bufera su Attilio Romita. Il pubblico: “Cacciatelo subito”